دومین نمایشگاه کتاب دادستانی لیبی با حضور ۲۵ کشور در طرابلس آغاز شد

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ شهر طرابلس پایتخت لیبی، میزبان مهمترین رویداد فرهنگی خود، نمایشگاه کتاب دادستانی لیبی ۲۰۲۵ در دومین دوره خود است. این نمایشگاه بیش از ۴۲۵ ناشر و توزیعکننده از ۲۵ کشور را گرد هم آورده است.
خلیفه عاشور، عضو کمیته سازماندهی این نمایشگاه در مصاحبه با شبکه «العربی ۲» توضیح داد که ایده برگزاری نمایشگاه از باور دادستانی به اهمیت نقش آن در تقویت آگاهی و دانش نشأت میگیرد، چرا که این دو عنصر از ارکان اصلی ساخت جوامع، مقابله با جرم و اصلاح رفتار انسانی به شمار میروند.
نمایشگاه کتاب دادستانی لیبی
این نمایشگاه افقهای جدیدی را پیش روی صنعت نشر میگشاید و از طریق منطقه کسبوکار، ناشران، نمایندگیهای ادبی، چاپخانهها و نهادهای مالی را در فضایی گرد هم میآورد که به همکاری و تبادل تجربهها تشویق میکند.
بازدیدکنندگان نمایشگاه کتاب دادستانی لیبی با بیش از ۱۷۰ هزار عنوان کتاب روبهرو هستند که از این میان تقریباً ۱۵۰ هزار کتاب به زبان عربی و حدود ۲۰ هزار کتاب به زبان خارجی ارائه شده است.
حمزه البوسِفنی، یکی از شرکتکنندگان لیبیایی، گفت: این نمایشگاه موفق شده جنبههای مختلف فرهنگی جامعه لیبی را به نمایش بگذارد، به ویژه از طریق مشارکت گستردهای که شامل حدود ۲۵ کشور بوده است.
وی افزود: شرکت ما از آنجا ناشی میشود که موسسه ما هدفش حمایت از دانشجویان است و از طریق این نمایشگاه میکوشیم دانشجویان رشته حقوق را به عنوان حقوقدانان آینده آموزش و آگاه کنیم.
حضور ناشران فلسطینی
امسال ۱۱ ناشر فلسطینی در نمایشگاه کتاب دادستانی لیبی شرکت کردهاند که آثار فرهنگی و ادبی متنوعی ارائه دادهاند و جایگاه کتاب فلسطینی را در محافل عربی و بینالمللی تقویت کردهاند.
سمیر الجندی از فلسطین گفت: مشارکت ما ماهیت تجاری ندارد و ماهیت آن نهضتی است، چرا که میخواهیم پیام مردم فلسطین از قدس، غزه، کرانه باختری و دیگر مناطق فلسطین را از طریق آثار ادبی و علمی منتقل کنیم.
نمایشگاه کتاب دادستانی لیبی تنها یک رویداد فرهنگی نیست، بلکه تجلی احترام به کتاب و خالقان آن است؛ جایی که مخاطبان میتوانند با نویسندگان دیدار کنند، با ایدهها و آثارشان آشنا شوند و از کتابهای داستانی، رمان و شعر لذت ببرند، که همه اینها به فضای فرهنگی و ادبی عربی رنگ و بوی خاصی بخشیده است.
