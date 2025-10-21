به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ موریتانی روز دوشنبه نخستین دوره نمایشگاه بین‌المللی کتاب نواکشوط را با شعار «قفسه‌های صحرا» و با مشارکت بیش از ۸۰ ناشر از کشورهای مختلف افتتاح کرد.

براساس گزارش شبکه الجزیره در این نمایشگاه، مصر بیشترین حضور خارجی را با حدود ۲۶ انتشارات به خود اختصاص داده است و پس از آن اردن با حدود ۱۴ ناشر در رتبه دوم قرار دارد. همچنین ناشرانی از امارات، قطر، کویت، عربستان سعودی، الجزایر، تونس، لبنان، ترکیه و اندونزی در این رویداد فرهنگی شرکت دارند.

نمایشگاه بین‌المللی کتاب نواکشوط که توسط وزارت فرهنگ، هنر و ارتباطات و روابط با پارلمان موریتانی برگزار می‌شود، تا روز یکشنبه ۲۶ اکتبر مصادف با 4 آبان ماه در مرکز بین‌المللی همایش‌های شهر نواکشوط ادامه خواهد داشت.

الحسین ولد مدو وزیر فرهنگ موریتانی در سخنرانی مراسم افتتاحیه نمایشگاه بین‌المللی کتاب نواکشوط گفت: شعار نمایشگاه، تصویری از موریتانی را به یاد می‌آورد که از صحرای خود کتابخانه‌ای باز ساخته، از شن‌هایش جوهری برای دانش، و از نویسندگانش پلی میان گذشته و حال، میان مشرق و مغرب، و میان دو کرانه عربی و آفریقایی ایجاد کرده است.

وی افزود که برگزاری این نمایشگاه، آغاز مرحله‌ای تازه از پویایی فرهنگی و دانشی در کشور موریتانی خواهد بود و نواکشوط را به پایتخت کتاب، فرهنگ و خلاقیت در جهان عرب و آفریقا تبدیل خواهد کرد.

به گفته وزیر فرهنگ موریتانی، این نمایشگاه از این پس در تقویم سالانه اتحادیه ناشران عرب نیز به عنوان یک رویداد ثابت فرهنگی گنجانده خواهد شد.

برنامه‌های نمایشگاه شامل نشست‌های اندیشه و نقد، شب‌های شعر و موسیقی، نمایشگاه‌های هنرهای تجسمی و خوشنویسی عربی است. همچنین بخشی ویژه برای کودکان و گوشه‌ای برای امضا و معرفی تازه‌ترین آثار منتشرشده در نظر گرفته شده است.

..............................

پایان پیام/ ۲۶۸