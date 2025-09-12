به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ بیستوششمین دوره نمایشگاه بینالمللی کتاب بغداد در پایتخت عراق آغاز به کار کرد. این دوره با شعار «بغداد زیباتر است... وقتی میخوانیم» برگزار میشود. کشور قطر مهمان ویژه این دوره از نمایشگاه کتاب بغداد است و این کشور میراث، تاریخ و هنرهای خود را به نمایش میگذارد.
فضای جشنواره با مواضع سیاسی نیز همراه بود؛ بهگونهای که سخنرانی افتتاحیه «محمدشیاع السودانی» نخستوزیر عراق تنها به خوشآمدگویی محدود نشد و شامل محکومیت آشکار حملات اخیر اسرائیل نیز بود.
السودانی ضمن ابراز خرسندی از حضور قطر، بار دیگر موضع عراق را در مخالفت با حمله اسرائیل به دوحه یادآور شد و گفت: ما بار دیگر موضع خود را در رد تجاوز صهیونیستی به دوحه اعلام میکنیم». جنگ صهیونیستی علیه غزه همه قوانین و هنجارهای بینالمللی را زیر پا گذاشته است.
نخست وزیر عراق تأکید کرد که فرهنگ، خط دفاعی دولت در تقویت وحدت ملی است و قویترین صدا و سلاحی میباشد که نمیتوان خاموشش کرد.
حضور فرهنگی و هویت مشترک
مراسم افتتاحیه با حضور پررنگ مقامات فرهنگی دو کشور عراق و قطر از جمله «عبدالرحمن بن حمد آل ثانی» وزیر فرهنگ قطر، و دکتر «احمد فکاک البدرانی» وزیر فرهنگ، گردشگری و آثار باستانی عراق برگزار شد.
«جاسم احمد البوعینین» مدیر اداره کتابخانههای وزارت فرهنگ قطر و مدیر نمایشگاه بینالمللی کتاب دوحه، به خبرگزاری قطر (قنا) گفت: وزارت فرهنگ بر آن بوده است که مشارکتی متمایز داشته باشد؛ به همین دلیل در غرفه قطر جدیدترین انتشارات در حوزههای مختلف علوم انسانی، اجتماعی، ادبیات، حقوق و کتابهای کودک و نوجوان عرضه شده است.
غرفه قطر با طراحی الهامگرفته از معماری سنتی این کشور هویت ملی را به شیوهای اصیل و نوآورانه بازتاب میدهد و علاوه بر کتاب، تجربهای فرهنگی کامل ارائه میدهد که شامل نمایشگاه عکس از معماری سنتی و مدرن قطر، اجرای زنده صنایع دستی مانند زرگری و ساخت کشتیهای چوبی و نشستهای اندیشهای، محافل شعر و برنامههای ویژه کودکان است.
اهمیت منطقهای نمایشگاه کتاب بغداد
نمایشگاه بینالمللی کتاب بغداد که تا ۲۱ سپتامبر ادامه خواهد داشت، یکی از مهمترین رویدادهای فرهنگی منطقه محسوب میشود. امسال بیش از ۶۰۰ ناشر از ۲۰ کشور جهان در این نمایشگاه شرکت دارند و با حضور گسترده خود بر اهمیت کتاب و جایگاه فرهنگی شهر بغداد تأکید میکنند.
