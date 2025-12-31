افزایش موج خودکشی در ارتش رژیم صهیونیستی/ ۲۱ نظامی اسرائیل در سال ۲۰۲۵ خودکشی کردند

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ ارتش رژیم اسرائیل اعلام کرد که در سال ۲۰۲۵ میلادی، ۲۱ نظامی این ارتش خودکشی کردهاند؛ آماری که در میان ۱۵۱ نظامی کشتهشده اسرائیلی از آغاز سال جاری قرار میگیرد.
بهگفته ارتش اسرائیل، از مجموع این کشتهها، ۸۸ نفر در فعالیتهای عملیاتی و سه نظامی در حملات و اقدامات خصمانه، کشته شدهاند.
همچنین ۱۵ نفر بر اثر بیماری، ۱۷ نظامی در حوادث رانندگی غیرنظامی، یک نفر در سانحه رانندگی نظامی، یک نفر بر اثر حادثه سلاح و ۵ نفر نیز در حوادث دیگری که جزئیاتشان اعلام نشده است، دچار مرگ شدند.
از میان نظامیان اسرائیلی که خودکشی کردهاند، ۱۱ نفر سربازان وظیفه، ۹ نفر در نیروهای ذخیره و یک نفر از نیروهای ارتش دائم، بودهاند.
چه تعداد از نظامیان اسرائیلی از آغاز جنگ غزه کشته شدهاند؟
بر اساس دادههای رسمی ارتش اسرائیل از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ و آغاز جنگ علیه نوار غزه، ۹۲۳ نظامی کشته و ۳۸۷۹ نفر زخمی شدهاند.
در همین حال، ارتش اسرائیل با انتقادهای داخلی روبهروست مبنی بر اینکه آمار واقعی تلفات را برای حفظ روحیه عمومی و جنگ تبلیغاتی پنهان میکند.
ارتش اسرائیل همچنین اعلام کرد که در حال فراهم کردن ابزارها و حمایتهای روانشناختی برای نیروهای خود در حوزه سلامت روان و پیشگیری از خودکشی است.
به گفته ارتش اسرائیل، یک کلینیک ویژه برای درمان واکنشهای ناشی از حضور در میدان جنگ برای نیروهای نظامی ایجاد شده است.
در ۱۶ دسامبر جاری، یک سرباز اسرائیلی در پایگاهی در شمال سرزمینهای اشغالی با شلیک به خود خودکشی کرد؛ رویدادی که به نوشته روزنامه «هاآرتص»، تعداد نظامیان خودکشیکرده از آغاز جنگ علیه غزه را به ۶۱ نفر رساند.
بهطور معمول، بسیاری از نظامیان اسرائیلی پس از مشارکت در عملیات نظامی در غزه دچار اختلالات شدید روانی میشوند؛ جایی که حدود ۲.۴ میلیون فلسطینی زندگی میکنند.
حمله اسرائیل به غزه تاکنون به شهادت بیش از ۷۱ هزار فلسطینی و زخمی شدن ۱۷۱ هزار نفر – عمدتاً زنان و کودکان – و تخریب گسترده منجر شده است. آمریکا هزینه بازسازی غزه را حدود ۷۰ میلیارد دلار برآورد کرده است.
با وجود آنکه از ۱۰ اکتبر گذشته توافقی برای آتشبس میان حماس و اسرائیل برقرار است، اما اسرائیل روزانه آن را نقض میکند؛ موضوعی که طبق اعلام دفتر رسانهای دولت غزه به شهادت ۴۱۸ فلسطینی و زخمی شدن ۱۱۴۱ نفر انجامیده است.
..............................
پایان پیام/ ۲۶۸
نظر شما