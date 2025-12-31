هشدار انگلیس در شورای امنیت: ۲۱.۹ میلیون افغان به کمک فوری نیاز دارند

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ آرچی یانگ، معاون نماینده دائم کشور انگلیس در شورای امنیت سازمان ملل، با تمرکز بر حقوق زنان و دختران، وضعیت انسانی و نحوه تعامل با طالبان، اعلام کرد که حقوق بشر در کشور افغانستان بهطور سیستماتیک نقض شده است.
وی گفت در چهار سال حاکمیت طالبان، بیش از صد فرمان حقوق زنان و دختران را محدود کرده و دختران بالای ۱۲ سال از تحصیل و زنان از کار، حتی در نهادهای سازمان ملل، محروم شدهاند.
یانگ با هشدار نسبت به تشدید بحران انسانی افزود: در سال ۲۰۲۶ حدود ۲۱.۹ میلیون نفر، معادل ۴۵ درصد جمعیت کشور افغانستان، به کمکهای بشردوستانه نیاز خواهند داشت.
او از وخامت امنیت غذایی، بهویژه با فرا رسیدن زمستان، ابراز نگرانی کرد.
نماینده کشور انگلیس تأکید کرد که تعامل لندن با روندهای سازمان ملل مشروط به پایبندی طالبان به تعهدات بینالمللی، بهویژه در زمینه حقوق زنان و مقابله با تروریسم است و از جامعه جهانی خواست در برابر نقض حقوق بشر در کشور افغانستان موضعی متحد اتخاذ کند.
