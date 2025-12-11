ایران در شورای امنیت: حکومت فراگیر کلید صلح افغانستان است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ امیر سعید ایروانی، نماینده دائم ایران در سازمان ملل، در نشست شورای امنیت با محور وضعیت افغانستان، تشکیل حکومت فراگیر را شرط اصلی ثبات و صلح پایدار دانست و هشدار داد که نبود آن می‌تواند درگیری‌های جدید، موج مهاجرت و بحران‌های منطقه‌ای را تشدید کند.

ایروانی با اشاره به گزارش دبیرکل سازمان ملل تأکید کرد که تعامل معنادار جامعه جهانی با مقامات فعلی کابل، بدون سیاسی‌سازی کمک‌های بشردوستانه، ضروری است تا بحران‌های انسانی و اقتصادی رو به گسترش مهار شود.

او افزود که تحریم‌های اقتصادی نباید مانع توسعه و ثبات افغانستان گردد و آزادسازی فوری دارایی‌های مسدودشده، کلید رفع نیازهای فوری ۱۷ میلیون نفر نیازمند است.

نماینده ایران با ابراز نگرانی عمیق نسبت به وضعیت زنان و دختران افغانستان گفت: رعایت حقوق بشر، به‌ویژه حقوق آن‌ها، باید در اولویت تعاملات بین‌المللی قرار گیرد و طالبان فوراً محدودیت‌های آموزشی و شغلی از زنان را لغو کنند.

ایروانی خواستار حمایت بین‌المللی از کشورهای میزبان شد و هشدار داد که نادیده‌گرفتن مسائل مرزی، امنیت منطقه را تهدید می‌کند.

وی در پایان اعلام کرد تهران از طریق ابتکارات دوجانبه و منطقه‌ای، از جمله فرآیند دوحه، با مقامات کابل تعامل می‌کند تا راه‌حلی پایدار برای تنوع قومی و سیاسی افغانستان فراهم شود؛ این رویکرد، امید به ثبات را زنده نگه می‌دارد.

از سوی دیگر، در همین نشست جنیفر لوکتای، نماینده آمریکا، تعامل با طالبان را بی‌نتیجه خواند و خواستار ارزیابی مجدد مأموریت یوناما شد.

همچنین کشورهای همسایه افغانستان مانند پاکستان و چین، بر همکاری منطقه‌ای تأکید ورزیدند و قطعنامه اخیر مجمع عمومی سازمان ملل که بر حکومت فراگیر و حقوق زنان تمرکز دارد را نیز امضا کردند.

