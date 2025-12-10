به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دفتر هیأت معاونت سازمان ملل در افغانستان (یوناما) به مناسبت روز جهانی حقوق بشر (۱۰ دسامبر) اعلام کرد که محدودیت‌های شدید طالبان بر زنان و دختران افغان در آموزش، کار و خدمات بهداشتی، حقوق بنیادی آن‌ها را نابود کرده و آینده این کشور را به خطر انداخته است؛ یوناما از طالبان خواست فوراً با تعهدات بین‌المللی همسو شوند.

در همین حال جورجت گانیون، سرپرست یوناما، با تأکید بر این‌که «حقوق بشر امری اختیاری نیست، بلکه نیاز روزمره زندگی است.» افزود که مشارکت کامل زنان و دختران در جامعه برای بهبود وضعیت افغانستان ضروری است و از مقامات حاکم این کشور خواست گام‌های قاطع برای بازگشایی فضا برای همه مردم بردارند.

از سوی دیگر فیونا فریز، نماینده کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل گفت: آموزش، سلامت و معیشت حقوق بنیادین همه افغان‌هاست، اما زنان و دختران به‌طور گسترده از آن محروم‌اند. او حقوق بشر را «پل میان بقا و امید» خواند و خواستار قرار گرفتن آن در مرکز مسیر پیشرفت افغانستان شد.

یوناما در گزارش خود تأکید کرد که در برخی استان‌های افغانستان، طالبان زنان شاغل در مراکز بهداشتی را ملزم به همراهی محرم کرده و حتی از ارائه خدمات به زنان بدون محرم در بازارها جلوگیری می‌کنند؛ این اقدامات، باعث افزایش انزوای زنان در جامعه شده است.

گفتنی است، عفو بین‌الملل از اوت ۲۰۲۱ تا سپتامبر ۲۰۲۴ بیش از ۱۰۳۳ مورد خشونت غیرقانونی طالبان علیه زنان و مردان و ۳۳۶ مورد سرکوب خبرنگاران را ثبت کرده است. دیدبان حقوق بشر نیز ممنوعیت فیلمبرداری از موجودات زنده در تخار را نقض آشکار آزادی بیان دانست.

علاوه بر این اقلیت‌های قومی به‌ویژه هزاره‌ها و شیعیان همچنان هدف حملات داعش خراسان‌اند. یوناما این حملات را «نسل‌کشی هدفمند» توصیف کرده و مسئولیت حفاظت را بر عهده طالبان گذاشته است. شورای امنیت سازمان ملل نیز از «عادی‌سازی» روابط با طالبان بدون پیشرفت حقوق زنان انتقاد کرده است.

