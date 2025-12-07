به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ شورای امنیت سازمان ملل متحد روز چهارشنبه (۱۹ آذر) به درخواست هیأت معاونت سازمان ملل در افغانستان (یوناما) نشستی رسمی و اختصاصی برای بررسی آخرین تحولات این کشور برگزار خواهد کرد.
یوناما امروز با انتشار بیانیهای اعلام کرد این نشست اولین گردهمایی رسمی شورای امنیت پس از انتشار گزارش فریدون سینیرلیاوغلو، هماهنگکننده ویژه دبیرکل سازمان ملل برای افغانستان، به شمار میرود.
در این گزارش، سینیرلیاوغلو خواستار تعیین نماینده ویژه جدید سازمان ملل برای افغانستان، ایجاد مکانیسم منطقهای برای هماهنگی و ازسرگیری گفتوگوهای سازنده با طالبان شده و بر لزوم توجه فوری به حقوق زنان و دختران و جلوگیری از تبدیل افغانستان به پناهگاه گروههای تروریستی تأکید کرده بود.
نشست چهارشنبه در حالی برگزار میشود که تنشهای مرزی میان طالبان و پاکستان طی هفتههای اخیر به بالاترین سطح خود رسیده است.
درگیریهای مسلحانه در امتداد خط دیورند، بسته شدن گذرگاههای کلیدی و اخراج صدها هزار پناهجوی افغان از پاکستان، نگرانیهای جدی امنیتی ایجاد کرده است.
در همین حال سازمان ملل هشدار داده که کاهش ۴۰ درصدی بودجه برنامههای بشردوستانه در سال ۲۰۲۶، جان میلیونها افغان را در زمستان پیشرو به خطر خواهد انداخت.
در این نشست همچنین رزا اوتونبایوا، نماینده ویژه دبیرکل و رئیس یوناما، قرار است گزارش بهروز وضعیت میدانی را ارائه دهد.
انتظار میرود نمایندگان چین، روسیه، ایالات متحده و کشورهای اسلامی عضو شورا درباره چگونگی فشار بر طالبان برای رعایت حقوق بشر، بهویژه بازگشایی مدارس دخترانه، بحث کنند.
یک دیپلمات غربی که نخواست نامش فاش شود، به خبرگزاری فرانسه گفت: «جامعه جهانی نمیتواند نسبت به وخامت اوضاع اقتصادی و نقض سیستماتیک حقوق زنان بیتفاوت بماند. این نشست فرصتی برای هماهنگی گامهای عملی است.»
تاکنون طالبان به دعوت برای حضور در این نشست پاسخی ندادهاند؛ پیشتر وزارت خارجه طالبان گزارش سینیرلیاوغلو را «غیرواقعی» خوانده و هرگونه مذاکره تحت فشار را رد کرده بود.
