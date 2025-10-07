سازمان ملل متحد سازوکاری برای تحقیق درباره نقض حقوق بشر در افغانستان تصویب کرد

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ کشورهای عضو شورای حقوق بشر وابسته به سازمان ملل متحد، قطعنامهای را تصویب کردند که بر اساس آن، سازوکار یا هیئتی برای تحقیق درباره جدیترین جنایتهای ارتکابیافته در افغانستان تشکیل میشود.
این تصمیم بر وخامت وضعیت حقوق بشر در افغانستان تأکید میکند و یک سازوکار تحقیق دائمی و مستقل را ایجاد میکند که مسئول جمعآوری، حفظ و تحلیل شواهد مربوط به ارتکاب شدیدترین جنایات بینالمللی و نقض قوانین بینالمللی، بهویژه علیه زنان و دختران است.
این قطعنامه که دانمارک از طرف اتحادیه اروپا آن را ارائه کرده بود، بدون نیاز به رأیگیری از سوی ۴۷ کشور عضو حاضر در نشست، به تصویب رسید.
ایب پیترسن، سفیر دانمارک، هنگام ارائه پیشنویس قطعنامه گفت: چهار سال پس از آنکه طالبان با زور قدرت را در افغانستان به دست گرفت، وضعیت حقوق بشر بهشدت رو به وخامت گذاشته است، در حالی که بحران انسانی نیز هر روز عمیقتر میشود.
او افزود که طالبان سرکوب را نهادینه و نهادهای جامعه مدنی را در افغانستان نابود کرده است. به گفتهی سفیر دانمارک، تمرکز این تحقیق بر مسأله مصونیت طولانیمدت از مجازات خواهد بود.
در متن قطعنامه، نگرانی عمیق نسبت به نبود پاسخگویی و مصونیت ریشهدار از مجازات برای مسئولان نقض حقوق بشر در افغانستان ابراز شده و تأکید گردیده که تحقق پاسخگویی، امری ضروری و فوری است.
قطعنامه بهویژه نظامی را که طالبان بر پایهی تبعیض، جداسازی، سلطهطلبی و بیاحترامی به کرامت انسانی بنا کردهاند و زنان و دختران را از صحنهی عمومی کنار میزنند محکوم میکند.
از سال ۲۰۲۱ تاکنون، زنان افغان از اشتغال در بسیاری از مشاغل منع شدهاند، نمیتوانند بدون همراه مرد (محرم) سفر کنند، پس از دوازدهسالگی از ادامهی تحصیل بازماندهاند و حتی اجازهی گردش در پارکها یا رفتن به باشگاههای ورزشی را ندارند.
سخنگوی اتحادیه اروپا در گفتوگو با خبرگزاری فرانسه گفت: این تصمیم، امکان پیگردهای قضایی مستقل از طریق حفظ شهادتها و روایتهای قربانیان را حفظ خواهد کرد.
گوستاوو گالون، سفیر کلمبیا نیز اظهار داشت: زنان و دختران افغان با سرکوبی نظاممند مواجهاند که هدفش صرفاً حذف آنان از زندگی عمومی است... در حالی که تمام مردم افغانستان در فضایی از سرکوب، گرسنگی و آوارگی زندگی میکنند.
با وجود اینکه چین، به عنوان یکی از اعضای شورا، در رأیگیری شرکت نکرد، اما خود را از اجماع کشورها کنار کشید و اعلام کرد که این قطعنامه، پیشرفتهای مثبت در افغانستان را نادیده گرفته است.
..............................
پایان پیام/ ۲۶۸
نظر شما