نشست شورای امنیت سازمان ملل در مورد افغانستان؛ طالبان با اعتدال نسبت به زنان حکمرانی کند

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ اعضای شورای امنیت سازمان ملل‌متحد شامگاه چهارشنبه(۲۶ شهریور) نشستی را در مورد وضعیت جاری افغانستان برگزار کرد.

روزا اوتنبایوا، نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در افغانستان و رییس دفتر هیات معاونت این سازمان در کابل(یوناما) طی سخنانی در نشست شورای امنیت به‌طور مشخص در مورد محدودیت‌های طالبان علیه زنان و دختران اشاره کرد و گفت که محدودیت‌های جاری بر ادامه تعامل جامعه جهانی با افغانستان تحت کنترل طالبان‌ سایه افکنده است.

نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در افغانستان در ادامه بیان داشت: در نبود عملگرایی، اعضای جامعه جهانی پیوسته از ما می‌پرسند که تا چه اندازه با حکومتی‌که علیه منافع مردم خودش اقدام می‌کند، تعامل داشته باشند. مخصوصا سیاست‌های طالبان علیه زنان افغان؛ بعد از سه سال‌ونیم تعطیلی مکاتب/مدارس بعد از کلاس ششم، پیامدهای عظیم برای آینده افغانستان خواهد داشت و برای تمام جامعه نیز زیان‌بار خواهد بود.

خانم اوتنبایوا با استناد به گزارش بخش زنان سازمان ملل اظهار کرد که بخش بزرگی از جامه افغانستان متحمل زیان بزرگی شده و میلیاردها دلار به اقتصاد این کشور ضرر وارد شده است.

او خاطرنشان ساخت: خواستار این شدیم که تعامل برمبنای خواسته‌های مردم افغانستان برقرار شود و همچنین فعالیت‌های بشردوستانه یوناما ادامه داشته باشد و از طرف دیگر مقام های طالبان متعهد شدند امنیت امدادرسانان را تضمین کنند.

این مقام سازمان ملل همچنین اظهار کرد که از سال ۲۰۲۱ بدین‌سو جامعه جهانی حدود ۱۳ میلیارد دلار به عنوان کمک‌های بشری به افغانستان تحت کنترل طالبان ارائه کرده که هفت میلیارد آن برای کمک‌های انسانی و چهار میلیارد دیگر برای نیازهای اولیه صرف شده است.

طالبان با اعتدال حکمرانی کنند

از سوی هم گنگ شوانگ، نماینده چین در شورای امنیت سازمان ملل تاکید ورزید که برای فائق آمدن بر مسایل و چالش‌های مختلف افغانستان، تعامل میان طالبان و جامعه جهانی برقرار باشد.

او در سخنرانی خود در نشست اعضای شورای امنیت از سازمان‌های امدادرسان دعوت کرد که کمک‌های بشری‌شان را برای مردم افغانستان بیشتر کنند و از سیاسی‌کردن بودجه این کمک‌ها خودداری کنند.

نماینده چین در ادامه صحبت‌هایش تصریح کرد: زنان نیمی از جمعیت افغانستان هستند و بنابراین رعایت حقوق زنان برای تحصیل و اشتغال و حضور اجتماعی آنان برای توسعه و صلح و شکوفایی افغانستان ضروری است. برای برآورده‌شدن انتظارات جامعه جهانی، از طالبان می‌خواهم با اعتدال حکمرانی کنند و به نیازهای انسانی همه مردم از جمله زنان توجه کنند.

به گفته شوانگ، باید هرگونه مانع از سر راه توسعه افغانستان برداشه شود و اعضای سازمان ملل از آن کشور برای رسیدن به خودکفایی حمایت کنند.

کشورها رژیم طالبان را عادی‌سازی نکنند

نصیراحمد فایق، نماینده‌ افغانستان در سازمان ملل‌متحد نیز در نشست شورای امنیت این سازمان سخنرانی و از سیاست‌ها و اقدامات طالبان انتقاد کرد.

آقای فایق در سخنرانی خود وضعیت جاری افغانستان را دشوار خواند و از جامعه جهانی خواست که ارتباط با رژیم طالبان را عادی‌سازی نکنند.

او گفت: این گروه به تازگی اینترنت فیبر نوری و وای‌فای را در پنج ولایت/استان مسدود کرده، آموزش آنلاین را محدود و ۵۱ موضوع درسی در مدارس و ده‌ها رشته دانشگاهی را حذف کرده است.

این مقام حکومت سابق افغانستان گفت: حقوق زنان و دختران افغان غیرقابل مذاکره است و هیچ حکومتی نمی‌تواند ادعای مشروعیت کند در حالی که زنان و اکثریت مردم را نادیده می‌گیرد.

نمایندگان کشورهای روسیه، هند و پاکستان نیز در نشست شورای امنیت سازمان ملل‌متحد سخنرانی و در مورد وضعیت جاری افغانستان موضع‌گیری کردند.

نماینده روسیه به صراحت اعلام کرد که مبارزه طالبان در امر مبارزه با گروهک تروریستی داعش کافی نبوده است و تهدیدهای تروریستی ناشی از فعالیت‌های داعش از ناحیه افغانستان همچنان نگران‌کننده است.

مقام‌های حکومت طالبان تاکنون در مورد نگرانی‌های اعضای شورای امنیت سازمان ملل‌متحد واکنش نشان نداده‌اند.

............

پایان پیام/