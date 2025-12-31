به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ «حسین علّاوی» مشاور نخست‌وزیر عراق، امروز چهارشنبه اعلام کرد که نیروهای مسلح عراق طی روزهای آینده مقر ائتلاف آمریکایی در پایگاه عین‌الأسد در استان الانبار را تحویل خواهند گرفت.

علاوی در گفت‌وگو با خبرگزاری رسمی عراق، گفت که پس از توافق دولت عراق با کشورهای عضو ائتلاف آمریکایی برای پایان دادن به مأموریت این ائتلاف در سپتامبر ۲۰۲۴، طبق بیانیه مشترک، اجرای این تصمیم در سپتامبر ۲۰۲۵ آغاز شد تا در مرحله نخست مأموریت‌ها پایان یافته و روابط به همکاری‌های دوجانبه منتقل شود.

وی افزود که نیروهای مسلح عراق پس از پایان مأموریت‌ها و خروج هیأت ائتلاف آمریکایی، طی روزهای آینده و همزمان با آغاز سال ۲۰۲۶، مقر این ائتلاف در پایگاه عین‌الأسد را در استان الانبار تحویل خواهند گرفت.

علاوی توضیح داد که این روند در چارچوب پایان دادن به مأموریت ائتلاف آمریکایی و انتقال روابط به چارچوب همکاری‌های دوجانبه صورت می‌گیرد و بر اساس آن، یادداشت‌هایی برای همکاری امنیتی مشترک در زمینه مبارزه با تروریسم، تقویت ظرفیت‌سازی و تبادل تجربه‌ها و اجرای تمرین‌های مشترک امضا خواهد شد.

او تأکید کرد که این مرحله، فصل مهمی از جنگ علیه گروه تروریستی داعش را به پایان می‌رساند؛ جنگی که طی ۱۱ سال، با همکاری و هماهنگی گسترده برای آزادسازی استان‌های عراق از اشغال تروریست‌ها ادامه داشت و نیروهای ما با پشتیبانی ائتلاف آمریکایی در سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۷ موفق به شکست داعش شدند.

علاوی همچنین گفت که دولت عراق قصد دارد در مرحله دوم، مأموریت ائتلاف آمریکایی در اربیل را نیز تا سپتامبر ۲۰۲۶ به پایان برساند.

او تأکید کرد که بغداد بر توسعه روابط دفاعی با ایالات متحده آمریکا در چارچوب توافقنامه چارچوب راهبردی، متعهد است و همین مسیر را با بریتانیا، ناتو و کشورهای اتحادیه اروپا از جمله فرانسه، آلمان، اسپانیا و ایتالیا ادامه خواهد داد.

به گفته وی، این همکاری‌ها بر آموزش و ارتقای توان نیروهای مسلح عراق، تقویت نظریه امنیت ملی، حمایت از حاکمیت کشور، متمرکز خواهد بود و شامل حوزه‌هایی همچون نیروی هوایی، هوانیروز، پدافند هوایی، امنیت سایبری، نیروی دریایی به‌ویژه برای حفاظت از آب‌های سرزمینی، تأسیسات نفتی و بنادر عراق می‌شود.

