به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ منابع امنیتی عراق اعلام کردند که نیروهای آمریکایی از شامگاه پنجشنبه روند خروج عملی خود از پایگاه عینالأسد در استان الانبار را آغاز کردهاند. به گفته این منابع، بخشی از نفرات و تجهیزات از طریق هوا منتقل شدهاند.
براساس گزارش پایگاه خبری «السومریه نیوز» عراق، این نخستینبار است که از این پایگاه نظامیان آمریکایی جابهجا میشوند؛ چرا که عملیات پیشین تنها شامل انتقال تجهیزات بوده است.
طبق توافقی که پیشتر میان بغداد و واشنگتن صورت گرفته، پایگاه عینالأسد قرار است تا اوایل سپتامبر ۲۰۲۵ به طور کامل خالی از حضور آمریکاییها شود. این توافق بخشی از روند پایان دادن به مأموریت نظامی ائتلاف بینالمللی در عراق و تبدیل آن به همکاری امنیتی و غیرنظامی است.
بر اساس مفاد توافق، حضور نظامی آمریکا در عراق به کمتر از ۵۰۰ نظامی در اربیل کاهش خواهد یافت و نیروهای باقیمانده به پایگاههای دیگر در عراق و سوریه منتقل میشوند.
گزارشها حاکی است که از آغاز روند خروج، پایگاه عینالأسد شاهد تحرکات گسترده کاروانهای نظامی آمریکایی حامل تجهیزات و خودروهای زرهی بوده است.
پایگاه عینالأسد که در غرب استان الانبار واقع شده، از سال ۲۰۰۳ به عنوان یکی از بزرگترین مراکز استراتژیک حضور نیروهای آمریکا در عراق مورد استفاده قرار گرفته است.
..............................
پایان پیام/ ۲۶۸
نظر شما