آغاز روند خروج کامل نیروهای آمریکایی از بغداد به اربیل در سپتامبر

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ یک منبع دولتی عراقی اعلام کرد که نیروهای آمریکایی از ماه سپتامبر آینده (۲۰۲۵) روند خروج کامل خود از بغداد را آغاز کرده و به سمت اربیل، پایتخت اقلیم کردستان عراق، منتقل خواهند شد.
به گزارش السومریهنیوز به نقل از این منبع، نیروهای ائتلاف بینالمللی از پایگاه عینالأسد، فرودگاه بغداد و مقر فرماندهی عملیات مشترک خارج شده و به اربیل منتقل خواهند شد.
این منبع توضیح داد که روند خروج نیروها در سپتامبر صورت میگیرد و در چارچوب توافق میان بغداد و واشنگتن اجرا خواهد شد.
او افزود که مربیان نظامی آمریکایی در عراق باقی خواهند ماند و حضورشان ارتباطی به خروج نیروهای ائتلاف ندارد.
السومریهنیوز همچنین یادآور شد که پیشتر نیز گزارشهایی درباره آغاز انتقال تجهیزات آمریکایی از پایگاه عینالأسد در غرب عراق منتشر شده بود. این اقدام در راستای توافق بغداد و واشنگتن برای پایان دادن به مأموریت ائتلاف بینالمللی است. طبق این توافق، نیروهای آمریکایی تا سپتامبر ۲۰۲۶ تنها در اربیل و شمال عراق باقی خواهند ماند.
گفتنی است، از ژانویه ۲۰۲۴ کمیته عالی نظامی مشترک میان عراق و ائتلاف بینالمللی به رهبری آمریکا تشکیل شد تا مأموریت این ائتلاف در مبارزه با داعش را مورد بازنگری قرار دهد.
در بیانیه دفتر رسانهای نخستوزیر عراق که در آن زمان منتشر شد، تأکید شده بود: پایان مأموریت نظامی ائتلاف بینالمللی علیه داعش پس از گذشت یک دهه از آغاز آن و تحقق دستاوردهای بزرگ، با همکاری و مشارکت نیروهای امنیتی و نظامی عراق، بر عهده متخصصان نظامی خواهد بود.
