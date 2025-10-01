به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ وزارت دفاع آمریکا (پنتاگون) روز چهارشنبه اعلام کرد که ایالات متحده و شرکای آن در ائتلاف بین‌المللی علیه داعش، مأموریت نظامی خود در عراق را کاهش خواهند داد.

«شان پارنل» سخنگوی پنتاگون، در بیانیه‌ای درباره مرحله انتقالی در عراق گفت: «در راستای دستور دونالد ترامپ و هماهنگی با کمیته عالی نظامی مشترک آمریکا و عراق، و بر اساس بیانیه مشترک صادرشده در ۲۷ سپتامبر ۲۰۲۴، ایالات متحده و شرکای ائتلاف، مأموریت نظامی خود در عراق را کاهش خواهند داد.»

پارنل افزود: «این کاهش، بازتابی از موفقیت مشترک ما در مبارزه با داعش است و گامی در جهت گذار به یک مشارکت امنیتی پایدار میان آمریکا و عراق محسوب می‌شود؛ مشارکتی که با منافع ملی آمریکا، قانون اساسی عراق و توافق‌نامه چارچوب راهبردی میان دو کشور هم‌راستا است.»

وی تأکید کرد که این همکاری امنیتی، هم‌زمان با تقویت امنیت ملی دو کشور، توانایی عراق را برای توسعه اقتصادی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و ایفای نقش رهبری منطقه‌ای افزایش خواهد داد.

سخنگوی پنتاگون همچنین خاطرنشان کرد که دولت آمریکا به هماهنگی نزدیک با دولت عراق و اعضای ائتلاف ادامه خواهد داد تا روند انتقال مسئولیت‌ها به‌صورت مسئولانه و منظم انجام شود.

...............................

پایان پیام/ 167