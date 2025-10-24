ایجاد پایگاه جدید برای ائتلاف آمریکایی در مرز سوریه و عراق

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دیده‌بان حقوق بشر سوریه اعلام کرد که نیروهای ائتلاف آمریکایی، ایجاد یک نقطه نظامی جدید را در خارج از محدوده ۵۵ کیلومتری در مرز سوریه، عراق و اردن آغاز کرده‌اند. این نقطه در نزدیکی جاده بین‌المللی بغداد–دمشق احداث می‌شود.

به گفته‌ی این نهاد، تمام تجهیزات و امکانات اولیه به این پایگاه منتقل شده است و عملیات ساخت آن با هماهنگی وزارت کشور حکومت جولانی، ادامه دارد.

منابع دیده‌بان حقوق بشر سوریه تأکید کرده‌اند که هدف از این اقدام، آموزش نیروهای تازه‌پیوسته به یگان‌های وابسته به ائتلاف آمریکایی به‌ویژه پس از افزایش شمار داوطلبان در هفته‌های اخیر است. این آموزش‌ها تحت نظارت مستقیم نیروهای ائتلاف آمریکایی صورت می‌گیرد تا توان رزمی و آمادگی عملیاتی نیروهای جدید در منطقه تقویت شود.

در ۱۶ اکتبر جاری نیز، شهر تدمر و اطراف آن شاهد تحرکات نظامی غیرمعمول از جمله ورود هواپیماها و خودروهای زرهی آمریکایی به پایگاه «التنف» واقع در مثلث مرزی سوریه–عراق–اردن، بدون همراهی نیروهای سوری بود.

نیروهای ائتلاف آمریکایی از سال‌ها پیش در پایگاه التنف و مناطق شمال‌شرقی سوریه، به‌ویژه در مناطق تحت کنترل قسد به بهانه هدایت عملیات نظامی علیه گروه داعش، مستقر هستند.

