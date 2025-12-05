آموزش هوش مصنوعی باید به سطح راهبردی برسد/ مسیر ما در راستای همان رهنمودهای رهبر انقلاب است

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) _ ابنا _ محمدجواد ابراهیمی، مدیرعامل آکادمی ایران‌اسکرچ، در حاشیه مراسم افتتاحیه سومین دوره المپیاد برنامه‌نویسی و هوش مصنوعی کودکان و نوجوانان که صبح امروز در مرکز همایش‌های بین‌المللی صداوسیما برگزار شد، با اشاره به روند هفت‌ساله فعالیت این مجموعه گفت: هفت سال پیش که ما آموزش برنامه‌نویسی و هوش مصنوعی را در ایران آغاز کردیم، تقریباً هیچ‌کس از هوش مصنوعی صحبت نمی‌کرد. امروز افتخار داریم که تاکنون بیش از ۱۱۰ هزار کودک و نوجوان ایرانی از طریق ایران‌اسکرچ برنامه‌نویسی را آموخته‌اند. بسیاری از آن‌ها زمانی که ۱۱ یا ۱۲ سال داشتند وارد دوره‌ها شدند و حالا در شرکت‌های بزرگ فعالیت می‌کنند یا استارتاپ خود را راه‌اندازی کرده‌اند.

۲۲۰ نوجوان ایرانی دارای مدرک معتبر از دانشگاه هاروارد

ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار ابنا با اشاره به بخش تقدیر از نخبگان افزود: در این مراسم جشن، از کودکانی تجلیل می‌شود که پس از انجام تمرین‌ها و ارزیابی‌های تخصصی، توانسته‌اند مدرک بین‌المللی از برترین دانشگاه جهان یعنی دانشگاه هاروارد دریافت کنند. این تأییدیه نشان‌دهنده آن است که این نوجوانان مهارت برنامه‌نویسی را بر اساس استانداردهای جهانی فرا گرفته‌اند. امروز برای اولین بار بیش از ۲۲۰ کودک و نوجوان ایرانی موفق به اخذ بالاترین سطح مدرک آنلاین برنامه‌نویسی از هاروارد شده‌اند.

وی تأکید کرد: توان مهارتی برخی از این دانش‌آموزان ۱۳ تا ۱۵ ساله از بسیاری از دانشجویان دانشگاه‌های کشور بالاتر است.

آموزش در حال تغییر است؛ آینده دانشگاه‌ها متفاوت خواهد بود

مدیرعامل ایران‌اسکرچ با بیان اینکه مدل آموزش در جهان به سرعت در حال تغییر است، اظهار داشت: در سال‌های آینده دانشگاه‌ها به شکل امروز وجود نخواهند داشت. نوجوانان باید مهارت‌هایی را زودتر بیاموزند تا در ۱۸ سالگی بتوانند شرکت خود را تأسیس کنند. ما نیز در ایران‌اسکرچ تلاش کرده‌ایم این مسیر را فراهم کنیم.

سومین دوره المپیاد برنامه‌نویسی؛ از شبکه آموزش تا میزبانی دانشگاه شریف

ابراهیمی درباره روند برگزاری المپیاد برنامه‌نویسی کودکان گفت: این المپیاد تاکنون دو دوره برگزار شده و دوره نخست حتی با آموزش‌های تلویزیونی در شبکه آموزش همراه بود تا همه کودکان بتوانند به‌طور رایگان مهارت‌ها را فرا بگیرند. در دوره‌های گذشته حمایت معنوی وزارت ارتباطات و سایر مجموعه‌ها را دریافت کردیم. دوره سوم نیز ان‌شاءالله در دانشگاه صنعتی شریف، معتبرترین دانشگاه کشور، برگزار خواهد شد و فضایی علمی و رقابتی برای نوجوانان ایجاد می‌کند.

وی با اشاره به تأکیدهای رهبر معظم انقلاب درباره اهمیت حوزه هوش مصنوعی گفت: مسیر ما دقیقاً در راستای همان رهنمودهاست و تلاش کرده‌ایم نسل جدیدی را به سمت دانش هوش مصنوعی و مهارت‌های نو هدایت کنیم.

آموزش سه‌ساله، غیرحضوری و قابل دسترس برای همه ایران

مدیرعامل ایران‌اسکرچ درباره شیوه آموزشی این مجموعه توضیح داد: دوره کامل برنامه‌نویسی سه سال زمان می‌برد. بچه‌ها هفته‌ای یک تا دو جلسه محتوای آموزشی دارند و توسط مربیان و پشتیبان‌ها همراهی می‌شوند. آموزش‌ها کاملاً غیرحضوری است تا عدالت آموزشی رعایت شود. امروز در مراسم، نوجوانانی از سراسر کشور حضور دارند؛ از اهواز و سیستان و بلوچستان گرفته تا گرگان و خراسان.

از راه‌اندازی استارتاپ تا همکاری با ایران‌اسکرچ

ابراهیمی درباره خروجی‌های دوره‌ها گفت:هدف ما مهاجرت نیست؛ هدف ما تربیت نسل کارآفرین در ایران است. برخی از دانش‌آموزان ما امروز با ما همکاری می‌کنند و بعضی‌ها با حمایت معنوی ایران‌اسکرچ استارتاپ خود را تأسیس کرده‌اند و به درآمد رسیده‌اند. حدود پنج تیم توانسته‌اند شرکت مستقل ایجاد کنند.

ورود برنامه‌نویسی به کتاب‌های درسی؛ نتیجه یک تلاش ملی

وی افزود: تا پنج سال پیش برنامه‌نویسی در کتاب‌های درسی نبود، اما سه سال است که با تلاش‌های ایران‌اسکرچ و همراهی مسئولان، این مهارت وارد دروس ابتدایی و متوسطه شده است. این تحول می‌تواند یک انقلاب آموزشی در کشور ایجاد کند.

پیشنهاد ایجاد وزارت هوش مصنوعی

ابراهیمی در ادامه گفت: با توجه به سرعت جهانی تحولات، کشور ما به یک وزارتخانه مستقل در حوزه هوش مصنوعی نیاز دارد. درآمد هوش مصنوعی در آینده می‌تواند از درآمد نفت ایران بیشتر باشد؛ همان‌گونه که درآمد یک شرکت فناوری آمریکایی از کل صنایع نفت و پتروشیمی ما بیشتر است.

حضور ایران‌اسکرچ در آموزش رسمی و توسعه محتوا

وی درباره همکاری با آموزش‌وپرورش گفت: سرفصل‌های آموزشی‌مان را در اختیار آموزش‌وپرورش قرار داده‌ایم. همچنین ایران‌اسکرچ نخستین مجموعه‌ای است که ترجمه فارسی زبان برنامه‌نویسی اسکرچ را تکمیل کرده و امروز دانش‌آموزان دبستان به‌طور رسمی آن را فرا می‌گیرند.

آموزش مفاهیم پیچیده هوش مصنوعی با زبان ساده

ابراهیمی درباره شیوه تدریس مفاهیم سخت توضیح داد: این آموزش‌ها بر اساس روش‌های روانشناختی، بازی‌آموزی، یادگیری معکوس و خودیادگیری طراحی شده است. بچه‌ها آموزش را به شکل یک سفر فضایی، جمع‌آوری امتیاز و تجربه‌های جذاب دریافت می‌کنند؛ به همین دلیل مفاهیم سنگین به زبان ساده منتقل می‌شود.

هزینه‌ها، دسترسی و پشتیبانی

وی افزود: شرایط خاصی برای ورود وجود ندارد. آموزش‌های پایه رایگان است و دوره‌های اصلی با هزینه معقول – معمولاً زیر یک میلیون تومان – ارائه می‌شوند. پشتیبانی کامل شامل منتور انسانی و پشتیبان هوش مصنوعی در تمام دوره وجود دارد.

ابراهیمی در پایان گفت: ایران‌اسکرچ از سال ۱۳۹۷ با مجوز وزارت ارشاد فعالیت می‌کند و اکنون یک آکادمی بین‌المللی با دانش‌آموزانی از سراسر ایران و حتی کلاس‌های خارجی است. ما برای کشور ارزآوری نیز داریم و افتخار می‌کنیم برگزارکننده رسمی المپیاد برنامه‌نویسی کودکان و نوجوانان هستیم.

