به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین استاد احمد واعظی، رئیس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، پیش از ظهر امروز پنجشنبه ۱۱دیماه در آیین نکوداشت مقام علمی استاد محمدعلی مهدوی‌راد که در تالار فرهنگ دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران (پردیس قم) برگزار شد، با اشاره به جایگاه علمی و پژوهشی استاد مهدوی‌راد گفت: این منزلت و جایگاه در حوزه و دانشگاه مرهون دو عامل اصلی است؛ نخست ویژگی‌های فردی ایشان شامل عزم و همت، ایمان به راه، تلاش مستمر، پایمردی و توان کار جمعی. از آغاز دهه ۶۰، جناب آقای مهدوی‌راد به همراه جمعی از دوستان، مجله حوزه را راه‌اندازی کردند که نمونه بارز کار جمعی مؤثر و پایدار است و عامل دوم، زمینه و زمان‌شناسی صحیح ایشان است که باعث شد متناسب با نیاز روز، انتخاب‌های درست داشته باشند و ابتکارات و خلاقیت‌های مؤثر انجام دهند.

استاد واعظی در ادامه به نقش ضعف ارائه دین در دین‌گریزی اشاره کرد و افزود: وزیر علوم به درستی اشاره کردند که ضعف ارائه دین می‌تواند سبب دین‌گریزی شود؛ اما اسباب دیگری نیز بسیار و بسیار مؤثرتر در اوضاع فرهنگی امروز وجود دارد.

رئیس دفتر تبلیغات اسلامی با بیان تجربه خود در جلسه‌ای با رئیس‌جمهور گفت: بخش عمده مشکلات معیشتی ناشی از سوء تدبیر و سوء مدیریت است؛ کاهش مستمر ارزش پول ملی ناشی از دو عامل است؛ نخست ناترازی بانک‌ها که منجر به خلق پول بی‌رویه می‌شود و دوم ناترازی بودجه که هزینه‌ها بسیار بیشتر از درآمدهاست و هر دو امر قابل مدیریت و کنترل است، اما تاکنون تدبیر و نظارت لازم اعمال نشده است.

استاد واعظی با اشاره به تجربه صندوق قرض‌الحسنه دفتر تبلیغات اظهار داشت: صندوق ما ۴۶ سال است بدون کارمزد با آبرو کار می‌کند، اما برای دریافت مجوز از شش رئیس بانک مرکزی با مشکلات جدی مواجه شدیم، در حالی که میلیاردها میلیارد خلق پول بدون نظارت انجام می‌شود.

رئیس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، درباره بودجه کشور نیز گفت: بودجه امسال شامل بودجه دولتی و بودجه شرکت‌های دولتی است که بودجه شرکت‌های دولتی بالاتر از بودجه خود دولت است؛ بودجه شرکت های دولتی ۴۰ درصد افزایش پیدا کرده است در حالی که پیش بینی درآمد سال آینده این شرکت ها تنها ۱۷ درصد است این یعنی اینکه دولت پذیرفته که ۲۳ درصد آن‌ها زیان‌ده باشند و این مسئله در کنار کاهش ارزش پول ملی، فشار معیشتی بر مردم را افزایش می‌دهد.

استاد واعظی همچنین به معافیت‌های مالیاتی اشاره و تأکید کرد: مالیات واقعی از مردم بسیار کمتر از معافیت‌هاست؛ ارزش افزوده و مالیات گرفته شده از کارمند، کارگر و مردم به شرکت‌های دولتی و خصولتی بخشیده می‌شود و کاهش این معافیت‌ها و کاهش مالیات مردم می‌تواند وضعیت معیشتی را بهبود بخشد و از دین‌گریزی جلوگیری کند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: گرچه ضعف ارائه دین می‌تواند دین‌گریزی ایجاد کند، اما مشکلات اقتصادی، سوء مدیریت و ناترازی بودجه و بانک‌ها تأثیر بسیار بیشتری بر زندگی مردم و گرایش آن‌ها به دین دارد.