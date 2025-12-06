به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ اعضای مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی صبح امروز (شنبه، ۱۵ آذرماه ۱۴۰۴) با آیتالله رمضانی، دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ع)، دیدار و گفتوگو کردند.
حجت الاسلام والمسلمین نهاوندی رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس ضمن ارائه گزارشی از تاریخچه و مأموریتهای این مرکز، به تبیین ساختار، فعالیتها و رویدادهای علمی آن پرداخت و گفت: «مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی از زمان ریاست حضرت آیتالله یزدی در مجلس شورای اسلامی پایهگذاری شد. در آن دوران، جمعی از علما و فضلای حوزه علمیه، از جمله مرحوم آیتالله مؤمن، آیتالله طاهری خرمآبادی و دیگر بزرگان، بهصورت غیررسمی مباحث فقهی مرتبط با طرحها و لوایح مجلس را بررسی و نتایج آن را به کمیسیونها منتقل میکردند. این همکاری علمی در سال ۱۳۸۹ با تصویب آییننامه رسمی در زمان ریاست دکتر علی لاریجانی شکل حقوقی یافت و مأموریت مرکز، تحقق اصل چهارم قانون اساسی در جهت تطبیق مصوبات مجلس با موازین شرع مقدس اسلام قرار گرفت.»
وی افزود: «در حال حاضر، مرکز تحقیقات اسلامی مجلس دارای پنج گروه علمی تخصصی است:
۱. گروه فرهنگ و اجتماع به مسئولیت دکتر کاستانی؛
۲. گروه فقه و حقوق شرعی به مسئولیت حجتالاسلام و المسلمین حکمتنیا؛
۳. گروه مدیریت، سیاست و امنیت به مسئولیت دکتر نجف لکزایی؛
۴. گروه اقتصاد و زیرساخت به مسئولیت مهندس علوی عادی؛
۵. و گروه فناوریهای نو (از جمله هوش مصنوعی) به سرپرستی دکتر مینایی.
همچنین دو کارگروه تخصصی در موضوعات بازارهای مالی اسلامی (بانک، بیمه و بورس) و فقه هوش مصنوعی نیز در این مرکز فعالاند. افزون بر این، شورای فقهی عالی مرکز با حضور استادان برجستهای همچون آیتالله یزدی، حجتالاسلام والمسلمین واعظی، آقای نیازی و جمعی از فقهای برجسته حوزههای علمیه، وظیفه بررسی تخصصی مباحث فقهی مرتبط با قوانین و طرحها را بر عهده دارد.»
نقش مرکز در قانونگذاری اسلامی
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در ادامه تصریح کرد: «به محض ارسال هر طرح یا لایحه از سوی مجلس به مرکز، گروههای علمی ما کار بررسی فقهی و حقوقی آن را آغاز میکنند. این تعامل موجب میشود تا پیش از رسیدن مصوبهها به شورای نگهبان، تطبیق اولیه با موازین شرع انجام شود. بهتعبیری میتوان گفت مرکز تحقیقات اسلامی مجلس “شورای نگهبان پیشینی” در فرآیند قانونگذاری است.»
وی افزود: «گزارشهای مرکز در سه دسته تنظیم میشوند:
۱. گزارشهای تقنینی که به بررسی فقهی و تطبیقی طرحها و لوایح میپردازد؛
۲. گزارشهای نظارتی که مرتبط با عملکرد دستگاهها و اجرای قوانین است؛
۳. و گزارشهای راهبردی که به مسائل کلان نظام فکری و حکمرانی اسلامی میپردازد.»
مدارس پارلمانی و اجلاسهای بینالمللی فقه
در بخش دیگری از سخنان خود، رئیس مرکز به فعالیتهای علمی و آموزشی اشاره کرد و گفت: «مرکز تاکنون هفت دوره از مدارس پارلمانی ویژه طلاب و پژوهشگران حوزههای علمیه را برگزار کرده و هشتمین مدرسه نیز پایان آذرماه امسال در شهر مشهد مقدس و با همکاری دانشگاه فردوسی، دانشگاه رضوی و مدرسه خادم آلمحمد(ص) برگزار خواهد شد.»
وی ادامه داد: «پنجمین اجلاس بینالمللی فقه که بهصورت دوسالانه برگزار میشود، سال آینده با موضوع «فقه قانون و هوش مصنوعی» برگزار خواهد شد. دبیرکلی این اجلاس را حجتالاسلام والمسلمین مبلغی بر عهده دارند. این نشست یکی از مهمترین گامها در پیوند مباحث فقهی با فناوری نوین محسوب میشود.»
فعالیتهای بینالمللی
در ادامه این دیدار، وی به بخشی از فعالیتهای بینالمللی مرکز اشاره کرد و اظهار داشت: «مرکز تحقیقات اسلامی مجلس تاکنون در زمینههای متنوعی از جمله مقابله با اسلامستیزی، عدالت اقتصادی و فقه مقاومت، گزارشهایی را به نهادهای داخلی و خارجی از جمله مجلس شورای اسلامی، دفتر مقام معظم رهبری و مجامع بینالمللی ارسال کرده است. بخشی از این آثار به زبان عربی ترجمه شده تا در مجامع علمی جهان اسلام ارائه شود.»
او با اشاره به همکاری اخیر میان مرکز تحقیقات اسلامی مجلس و دانشگاه مسکو روسیه افزود: «در جریان یکی از نشستهای علمی، استادان روسی از الگوی ما در تلفیق فقه اسلامی با قانونگذاری مدرن ابراز شگفتی کردند و ما را بهعنوان “فیلسوفان قانون” معرفی کردند. بهراستی، از منظر شریعت و عقلانیت اسلامی میتوان نظام قانونگذاری کارآمد و انسانی ارائه داد.»
تقویت همکاریهای حوزه و مجلس
در بخش دیگری از دیدار، رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با تأکید بر ظرفیتهای بالای حوزه علمیه در حمایت از فرآیند قانونگذاری اسلامی خاطرنشان کرد:«ما تلاش میکنیم مجموعهای چابک و نظاممند باشیم که با بیش از ۱۵۰۰ پژوهشگر حوزوی در ارتباط مستقیم است. باور داریم تمرکز و انسجام این فعالیتها میتواند یکی از گلوگاههای اصلی تحقق منویات رهبر معظم انقلاب در پاسخگویی علمی حوزه به نیازهای نظام اسلامی باشد.»
وی در پایان، با بیان آمادگی این مرکز برای برگزاری نشستهای تخصصی مشترک با مجمع جهانی اهل بیت(ع)، از دبیرکل مجمع برای بازدید از مرکز و بررسی زمینههای همکاری متقابل در حوزههای فقه مقارن، دیپلماسی دینی، فقه نظام و ارتباطات بینالمللی حلقههای علمی دعوت کرد.
.......................
پایان پیام
نظر شما