به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ همزمان با میلاد باسعادت دخت گرامی اسلام، حضرت فاطمه زهرا سلام‌الله‌علیها، آئین اختتامیه نخستین اردوی طرح ملی مدد، با حضور مدیران منتخب گروه‌های تبلیغی کشور، در زائرسرای کرامت مشهد مقدّس، برگزار شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین سعید روستاآزاد معاون فرهنگی تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم در این مراسم، ضمن تبریک میلاد پُر خیر و برکت صدیقه کبری حضرت فاطمه زهرا سلام‌الله‌علیها، یکی از نقاط مهم و قابل توجه طرح مدد را، استفاده از همه‌ی ظرفیت‌هایی دانست که می‌تواند حول مسجد تجمیع شود و گفت: طبیعی است که حجم عظیم فعالیت‌هایی که توسط گروه‌های تبلیغی انجام می‌شود، با حمایت یک نهاد یا صرفا پشتیبانی دفتر تبلیغات، امکان‌پذیر نباشد؛ لذا باید از امکانات وسیع مساجد، سازمان تبلیغات، خیریه‌ها و غیره استفاده کرد تا یک اقدام مؤثر در محل انجام شود.

وی به تشریح آیه شریفه لَقَد جاءَکُم رَسولٌ مِن أَنفُسِکُم عَزیزٌ عَلَیهِ ما عَنِتُّم حَریصٌ عَلَیکُم بِالمُؤمِنینَ رَءوفٌ رَحیمٌ پرداخت و تأکید کرد: در شرایطی هستیم که هر چقدر جامعه پیچیده‌تر، پیشرفته‌تر و مُدرن‌تر شود، طبیعتا اشکالات و ناهنجاری‌ها هم بیشتر می‌شود و حل مسئله هم سخت‌تر می‌شود؛ لذا نیازمند تقویت دانشی، تقویت مهارتی و اعتمادسازیِ بیشتر هستیم.

معاون فرهنگی تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم با گرامیداشت یاد و خاطره سیدالشهدای خدمت، شهید آیت الله سید ابراهیم رئیسی، به مساعدت‌ها و حمایت‌های دولت در زمان حیات او به دفتر تبلیغات اسلامی اشاره کرد و افزود: اگرچه از یک سو، دفتر تبلیغات اسلامی با مشکلات مالی مواجه است و از سوی دیگر، خودمان را موظّف به حمایت از طرح ملی مدد می‌دانیم؛ اما تلاش ریاست محترم دفتر، حجت‌الاسلام والمسلمین واعظی و حجت‌الاسلام والمسلمین رنجبر معاون محترم برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی دفتر تبلیغات بر این است که حمایت لازم از طرح مدد که دارای پشتیبانی‌های لازم دانشی و علمی می‌باشد، انجام گیرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محمدعلی رنجبر معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی دفتر تبلیغات اسلامی نیز در سخنان کوتاهی، با اشاره به ظرفیت‌های گوناگون و متعدد دفتر تبلیغات اسلامی در عرصه تولید دانش دینی، تبلیغ، پاسخگویی، رسانه و فضای مجازی، بوستان کتاب و صندوق قرض‌الحسنه گفت: همه‌ی این عرصه‌ها با کمترین هزینه‌های ستادی و با بودجه‌ریزی عملیاتی دقیق صورت گرفته و به عنوان الگویی در بهره‌وریِ فرهنگی در سازمان برنامه و بودجه معرفی شده است.

وی مهمترین ظرفیت دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم را طلاب و مبلغانی دانست که جامعه را از کنش‌گری عرصه فرهنگی، اجتماعی و اخلاقی خود متنعّم می‌سازند و افزود: بحمدالله اخیرا دفتر تبلیغات، اقدام به ساخت مجتمع چند منظوره در شهر پردیسان نموده که می‌تواند عرصه را برای فعالیت مبلغان و گروه‌های تبلیغی تسهیل نماید.

مدیرکل حوزه ریاست دفتر تبلیغات اسلامی افزود: خداوند را شاکریم که با حجم عظیم تولیدات علمی و محتوایی و خدمات فرهنگی، تبلیغی و اجتماعی از جمله: کلینیک آمین، طرح نیلوفرانه و سایر طرح‌های ویژه‌ی دفتر مانند طرح ملی مدد _ که الگویی نوین و مؤثر در جامعه است _ مواجهیم و لازم است در این خصوص هم، کار رسانه‌ایِ مناسب و اطلاع‌رسانیِ شایسته صورت گیرد.

گفتنی است در پایان این مراسم، مدیران گروه‌های منتخب تبلیغی کشور، شامل: سید مصطفی ترابی (گروه تبلیغی انصار الحسین علیه‌السلام)، سید رضا قلمکاری اصفهانی (گروه تبلیغی قبا)، سید غلام‌عباس موسوی‌مقدم (گروه تبلیغی شهید موسوی‌مقدم)، .... عالمی (گروه تبلیغی شهید عباس بابایی) و احمد قادری (گروه تبلیغی جهادی شهید محمدرضا شفیعی) از قم و محمدمهدی مروّت (گروه تبلیغی عمار یاسر) از کامیاران، قاسم چگینی (گروه تبلیغی شیخ شریف) از بروجرد، حامد علیزاده (گروه تبلیغی شهید محراب) از سهند، نادر نظرپور (گروه تبلیغی شهدای عشایر) از کوهرنگ، علی اصغر یوسفی (گروه تبلیغی سفیر نور) از قائنات، قدیر نادری (گروه تبلیغی رهپویان حسینی) از ایذه، محمدعلی میرزایی (گروه تبلیغی رسالت) از قوچان، احمد علیان نژادی (گروه تبلیغی انصارالشهدا) از دامغان، احکام تبلیغی هدایای خود را دریافت کردند.



........

پایان پیام/