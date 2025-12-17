به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آیین رونمایی از «موسوعه معارف شیعه» پنجشنبه در سالن کنفرانس مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) برگزار می‌شود.

مراسم رونمایی این موسوعه با عنوان «معرفی تشیع در جهان امروز؛ ضرورت‌ها ‌و چالش‌ها»، پنجشنبه ۲۷ آذرماه، ساعت ۱۰ صبح در شهر مقدس قم بلوار جمهوری اسلامی سالن کنفرانس مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) برگزار خواهد شد.

در این مراسم آیت‌الله رمضانی دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت(ع)، حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر محمدتقی سبحانی رئیس مؤسسه البیان للتواصل و التأصیل، حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر احمد واعظی رئیس دفتر تبلیغات اسلامی، حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر محسن الویری مدیر گروه تاریخ دانشگاه باقرالعلوم(ع) و دکتر محمدعلی ربانی مدیرکل همکاری‌های علمی و دانشگاهی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی به ایراد سخن می پردازند.

