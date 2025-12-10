  1. صفحه اصلی
  2. اخبار ایران

همایش علمی "جایگاه شناسی تقریب مذاهب در شرایط کنونی" برگزار می‌شود

۱۹ آذر ۱۴۰۴ - ۱۰:۵۹
کد مطلب: 1759956
همایش علمی "جایگاه شناسی تقریب مذاهب در شرایط کنونی" برگزار می‌شود

همایش علمی ”جایگاه شناسی تقریب مذاهب در شرایط کنونی” به مناسبت هفته پژوهش و همت پژوهشگاه مطالعات تقریبی، برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ همایش علمی ”جایگاه شناسی تقریب مذاهب در شرایط کنونی” به مناسبت هفته پژوهش و همت پژوهشگاه مطالعات تقریبی، برگزار می شود.

https://taqrib.ir/upload_list/source/Uploads/t-news1404_599_1.jpg

این همایش با سخنرانی آیت الله محسن اراکی عضو شورای عالی حوزه‌های علمیه، حجت الاسلام و المسلمین دکتر حمید شهریاری دبیرکل مجمع، آیت الله شیخ سعید واعظی عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و همچنین آیت الله احمد مبلغی عضو مجلس خبرگان رهبری در روز ساعت ۸:۳۰ شنبه ۲۲ آذرماه در سالن آمفی تئاتر پژوهشگاه مطالعات تقریبی برگزار خواهد شد.

.............................
پایان پیام/ 167

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha