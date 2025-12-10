به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ همایش علمی ”جایگاه شناسی تقریب مذاهب در شرایط کنونی” به مناسبت هفته پژوهش و همت پژوهشگاه مطالعات تقریبی، برگزار می شود.

این همایش با سخنرانی آیت الله محسن اراکی عضو شورای عالی حوزه‌های علمیه، حجت الاسلام و المسلمین دکتر حمید شهریاری دبیرکل مجمع، آیت الله شیخ سعید واعظی عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و همچنین آیت الله احمد مبلغی عضو مجلس خبرگان رهبری در روز ساعت ۸:۳۰ شنبه ۲۲ آذرماه در سالن آمفی تئاتر پژوهشگاه مطالعات تقریبی برگزار خواهد شد.

