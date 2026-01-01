تعدادی از نابینایان مزارشریف از میلاد امام علی (ع) و روز جهانی خط بریل تجلیل کردند

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در آستانه میلاد امام علی(ع) و روز پدر، گروهی از افراد دارای معلولیت نابینایی و مسئولان و فعالان حقوق معلولین، در دفتر نمایندگی آیت‌الله سیستانی در شهر مزارشریف افغانستان گرد هم آمدند تا از این ایام و روز جهانی خط بریل تجلیل کنند.

عبدالرحیم صفا، مسئول مؤسسه نابینایان افغانستان، از حمایت‌های مستمر دفتر آیت‌الله سیستانی و حجت‌الاسلام سید حیدر هاشمی از جامعه معلولین قدردانی کرد و حضرت علی (ع) را سپه‌سالار اسلام، داماد پیامبر (ص) و همسر حضرت فاطمه (س) دانست که توصیف شخصیت ایشان ناممکن است.

وی با اشاره به تولد منحصربه‌فرد امام علی (ع) در خانه کعبه، ایشان را برجسته‌ترین شخصیت اسلام و بشریت خواند و گفت که امسال میلاد آن حضرت فرصتی مناسب برای گرامیداشت همزمان روز پدر و روز جهانی خط بریل فراهم کرده است.

صفا همچنین اهمیت خط بریل را برای نابینایان تشریح کرد و دفتر نمایندگی آیت‌الله سیستانی در استان بلخ افغانستان را یکی از اصلی‌ترین حامیان معلولین و مستضعفین این استان معرفی نمود که همواره در کنار این قشر آسیب‌پذیر ایستاده است.

سید محمد یزدان‌پرست، فعال حقوق معلولین بلخ نیز با تبریک میلاد امام علی (ع) ایشان را بهترین الگوی جوامع اسلامی و انسانی برشمرد که حامی همه اقشار به‌ویژه معلولین بود و مطالعه نهج‌البلاغه عظمت شخصیت ایشان را نشان می‌دهد.

حجت‌الاسلام سید حیدر هاشمی، مسئول دفتر آیت‌الله سیستانی در بلخ، بر لزوم پیروی از سیره امام علی (ع) تأکید کرد و اظهار داشت که عدالت اجتماعی، کمک به نیازمندان و سعادت جامعه تنها با عمل به منش آن حضرت تأمین می‌شود.

در بخش دیگری از مراسم، نابینایان پیام‌های تبریک میلاد امام علی (ع) و اهمیت نهج‌البلاغه را با خط بریل نوشتند و قرائت کردند تا توانایی‌های خود را به نمایش بگذارند.

علاوه بر سخنرانی علما و معلولین، بریدن کیک میلاد، اهدای هدایا و کتاب از برنامه‌های دیگر این مراسم بود که در فضایی معنوی و گرم برگزار شد و حمایت از معلولین را برجسته ساخت.

