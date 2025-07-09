به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ خاخام «یونس حمامی لالهزار» رهبر دینی کلیمیان ایران، صبح روز چهارشنبه ۱۸ تیرماه در همایش ملی «ادیان الهی و مسأله تهاجم صهیونیسم و غرب به ایران» که در تالار علامه جعفری پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی برگزار شد، با تأکید بر اهمیت صلح در تعالیم ادیان الهی گفت: همیشه انسانها آرزوی صلح و آرامش داشتهاند و آرمان مشترک همه ادیان، برقراری صلح و امنیت در دنیاست.
وی با اشاره به تقسیمبندی جنگ در آیین یهود افزود: در یهودیت، جنگها به دو دسته جنگ واجب و اختیاری تقسیم میشوند. در جریان جنگ ۱۲ روزه، ایران به بهانهی واهی مورد تهاجم قرار گرفت و سرداران و دانشمندان نخبه ایرانی هدف حملات قرار گرفتند.
خاخام حمامی ادامه داد: با هدایت رهبر انقلاب و با آمادگیهایی که در سالهای گذشته فراهم شده بود، اتحاد و انسجام ملی بار دیگر آشکار شد. در این جنگ، ملت پیشروتر از مسئولان عمل کرد، و برخاسته از فرهنگ و تمدن کهن ایرانی، نشان داد که با وجود تفاوت در سلیقهها، هیچ ایرانی وطن و هممیهن خود را به دشمن نخواهد فروخت و علیه کشورش گام برنمیدارد.
وی با بیان اینکه دفاع ملت ایران از میهن، جای شکرگزاری دارد، اظهار داشت: ایرانیها در این نبرد نشان دادند که نسبت به دفاع از کشور خود بیتفاوت نمیمانند. در فرهنگ دینی ما آمده است که یکی از اهداف آفرینش، تکثیر انسانها و شناخت خداوند است. همه انسانها از یک ریشهاند و نابود کردن یک انسان، معادل نابودی همه انسانیت است. از این رو، هیچکس نباید نسبت به ریختن خون انسانها بیتفاوت بماند.
رهبر دینی کلیمیان ایران تصریح کرد: ملت ایران نسبت به دفاع از خود بیتفاوت نبوده است و روشن است که اگر توان دفاعی کشور وجود نداشت، دشمنان هرگز پیشنهاد آتشبس ارائه نمیکردند.
وی در ادامه با اشاره به پیشرفتهای علمی ایران در زمینه هستهای گفت: ما بهدنبال بمب اتم نبودهایم، اما با وجود این نیت صلحآمیز، مورد حمله قرار گرفتیم. هیچ کشوری حاضر نشد به ایران در زمینه هستهای کمک کند و همه دستاوردها نتیجه تلاش جوانان و نخبگان ایرانی است.
خاخام حمامی لالهزار تأکید کرد: دشمنان نباید از حمله به مراکز هستهای ایران احساس پیروزی کنند، چرا که این مراکز با قدرت و کیفیتی بهتر بازسازی خواهند شد. در باور همه ادیان توحیدی، استفاده از سلاحهای کشتار جمعی حرام است و چنین سلاحهایی مشروعیت ندارند.
وی با ابراز ناامیدی از عملکرد نهادهای جهانی در قبال ایران گفت: هیچ اعتمادی نمیتوان به سازمانهای بینالمللی داشت، چرا که آنها حملات به ایران و مراکز هستهای را محکوم نکردند. کشورهای اروپایی و غربی همصف آمریکا بودند، اما لطف خداوند موجب شد قدرت و اقتدار ایران به نمایش گذاشته شود و دشمنان را از اقدامات خود پشیمان سازد.
رهبر دینی کلیمیان ایران همچنین با اشاره به پیشینه صلحطلبی ملت ایران اظهار داشت: در طول ۳۰۰ سال اخیر، ایران هیچ جنگی را آغاز نکرده و همواره نشان داده که بهدنبال صلح است. در داخل کشور نیز، ادیان مختلف با صلح و احترام در کنار یکدیگر زندگی میکنند که نشاندهنده انسجام و همبستگی ملی است.
وی در پایان با تأکید بر آمادگی دفاعی ملت ایران خاطرنشان کرد: ما بهدنبال جنگ نیستیم، اما هرگز از خود دفاع نکرده باقی نمیمانیم. اتحاد ملی و یکپارچگی میان ملت و نیروهای مسلح ایران وجود دارد و امیدواریم با شکلگیری جبهه جهانی مقاومت از سوی ملتها، به صلح و آرامش جهانی دست یابیم.
