به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در پی تهاجم اخیر رژیم صهیونیستی به جمهوری اسلامی ایران، رهبران ادیان الهی و چهره‌های برجسته دینی و اندیشه‌ورزان کشور در همایش ملی «ادیان الهی و مسأله تهاجم صهیونیسم و غرب به ایران» که در تالار علامه جعفری پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی برگزار شد، خواستار واکنش‌های عملی، وحدت ادیان در برابر ظلم و تشکیل جبهه‌ای بین‌المللی علیه نظام سلطه شدند.

آیت‌الله اختری: تنها محکوم‌کردن کافی نیست، باید اقدام عملی کرد

آیت‌الله محمدحسن اختری، رئیس شورای عالی مجمع جهانی اهل‌بیت(ع)، در این نشست با گرامیداشت یاد شهدای عاشورا و شهدای جنگ اخیر، پیروزی ایران در برابر رژیم صهیونیستی را نتیجه ایستادگی ملت ایران دانست و گفت: تنها سخن گفتن و بیانیه‌دادن کافی نیست؛ باید راهکارهای عملی برای مقابله با تجاوز ارائه شود.

وی دفاع در برابر تهاجم را یک واجب دینی و عقلی دانست و افزود: تمام رهبران دینی مسئولیت دارند در برابر ظلم و تجاوز ساکت نمانند. خداوند در قرآن، همه انسان‌ها را مسئول دانسته است.

آیت‌الله اختری همچنین خواستار فعال‌شدن رهبران دینی در عرصه‌های بین‌المللی شد و اظهار داشت: آمریکا به‌عنوان یک کشور متجاوز، نباید جایگاهی در سازمان‌های بین‌المللی داشته باشد. وقت آن رسیده است که رهبران ادیان با صدای بلند، خواستار حذف حق وتو و اخراج آمریکا از نهادهای بین‌المللی شوند.

آیت‌الله رشاد: ترامپ و نتانیاهو مصداق مفسد فی‌الارض‌اند

آیت‌الله علی‌اکبر رشاد، رئیس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، با تبریک پیروزی جبهه مقاومت، تأکید کرد که دشمنان به‌دنبال تجزیه ایران و نابودی توان هسته‌ای آن بودند، اما شکست خوردند.

او گفت: مقاومت دیگر محدود به منطقه نیست؛ امروز صداهایی از غرب و حتی درون آمریکا نیز در حمایت از مقاومت شنیده می‌شود. باید جبهه مقاومت به‌صورت رسمی و بین‌المللی تشکیل شود.

آیت‌الله رشاد با اشاره به جنایات گسترده رهبران آمریکا و رژیم صهیونیستی، ترامپ و نتانیاهو را مصداق کامل محارب و مفسد فی‌الارض دانست و خواستار محاکمه و اعدام آنان شد.

وی افزود: اگر ایران فاقد توان دفاعی و موشکی بود، امروز اثری از استقلال کشور باقی نمانده بود. امنیت امروز ما، نتیجه ایثار شهدا و مجاهدان است.

علوی: فرهنگ عاشورا رمز ایستادگی ملت ایران است

حجت‌الاسلام والمسلمین سید محمود علوی، دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور ادیان و اقوام، با اشاره به همبستگی اقوام و مذاهب ایرانی، گفت: دشمن می‌خواست تفرقه بیندازد، اما نتیجه، انسجام و وحدت بیشتر ملت بود.

او افزود: تجربه عاشورا به ملت ما آموخته که در برابر ظلم، فقط ایستادگی معنا دارد. حتی اگر شهید بدهیم، پیروز میدان خواهیم بود. رژیم صهیونیستی بازوی آمریکاست، اما ملت ما نشان داد که اهل عقب‌نشینی نیست.

وی تصریح کرد: ایران نه‌تنها شکست نخورد، بلکه با سربلندی و قدرت، دشمن را وادار به آتش‌بس کرد. این افتخاری است که باید در تاریخ ثبت شود.

مولوی اسحاق مدنی: پیامبران برای عدالت آمدند؛ وحدت ادیان لازمه مقابله با بی‌دینی و ظلم است

مولوی اسحاق مدنی، رئیس شورای عالی مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، با تأکید بر اشتراکات بنیادین ادیان آسمانی گفت: همه پیامبران الهی آمده‌اند تا بشر را به اطاعت از خداوند و برقراری انصاف و عدالت در جهان دعوت کنند.

وی بر ضرورت وحدت ادیان توحیدی در مقابله با بی‌عدالتی تأکید کرد و افزود: توهین به هر پیامبری، توهین به خداوند است. همه ادیان در اصل دین مشترک‌اند و در برابر ظلم مأمور به ایستادگی‌اند.

او با ابراز نگرانی از روند گسترش بی‌دینی در جهان، خواستار اتحاد میان همه ادیان شد و هشدار داد: اگر ادیان الهی متحد نشوند، تأثیرگذاری خود را در جهان از دست می‌دهند.

مولوی مدنی با اشاره به ایستادگی ملت ایران در جنگ‌ها گفت: نه‌تنها شیعیان، بلکه اهل‌سنت، مسیحیان و یهودیان ایرانی هم در برابر تجاوز ایستاده‌اند. اگر ایران شکست بخورد، همه مردم آن آسیب خواهند دید.

خاخام حمامی لاله‌زار: اتحاد ملت ایران مانع نفوذ دشمن شد / سلاح‌های کشتار جمعی در همه ادیان حرام است

خاخام یونس حمامی لاله‌زار، رهبر دینی کلیمیان ایران، با بیان اینکه صلح هدف مشترک ادیان الهی است، تصریح کرد: در آیین یهود، ریختن خون انسان بی‌گناه معادل نابودی کل انسانیت است.

او با اشاره به جنگ اخیر گفت: در این نبرد، ملت ایران پیش‌روتر از مسئولان ظاهر شد و بار دیگر اتحاد ملی آشکار شد. مردم ما وطن‌فروش نیستند و در کنار هم ایستاده‌اند.

وی با تأکید بر صلح‌طلبی ایران افزود: ملت ایران به‌دنبال بمب اتم نبوده است، اما مورد تهاجم قرار گرفت. همه دستاوردهای هسته‌ای ما نتیجه تلاش جوانان ایرانی است.

خاخام لاله‌زار در ادامه افزود: در همه ادیان، استفاده از سلاح‌های کشتار جمعی حرام است. دشمنان نباید از حمله به مراکز هسته‌ای احساس پیروزی کنند، چرا که آن‌ها بازسازی خواهند شد، قوی‌تر از قبل.

او در پایان خاطرنشان کرد: ما جنگ‌طلب نیستیم، اما از خود دفاع می‌کنیم. مردم ایران سرمایه حقیقی کشورند و انسجام آنان از ورود دشمن جلوگیری کرده است.

رهبر مسیحیان آشوری: مردم شریف ایران بمب‌های ما هستند / جنگ، درنده‌خویی قرن مدرن است

اسقف مارنرسای بنیامین، رهبر مسیحیان آشوری ایران، ارمنستان و گرجستان، شهادت را نقطه مشترک ادیان دانست و گفت: در مسیحیت نیز بالاترین محبت، فداکاری برای دیگران است؛ و این، معنای شهادت است.

او با انتقاد از سکوت جهانی در برابر فجایع غزه گفت: عملکرد دولت‌های جنگ‌طلب امروز، از حیوانات درنده هم شرم‌آورتر است. مردم بی‌دفاع برای نان کشته می‌شوند و شورای امنیت فقط تماشاگر است.

اسقف بنیامین با تأکید بر نقش مردم در دفاع از کشور اظهار داشت: برای ایستادگی در برابر دشمنان نیازی به سلاح کشتار جمعی نیست. مردم ایران همان بمب‌های ما هستند. این ملت در همه صحنه‌ها ثابت کرده که وفادار است.

وی همچنین افزود: همه ادیان جنگ را محکوم می‌کنند. ما نیز در کلیساهای آشوری برای صلح در ایران، منطقه و جهان دعا کردیم. امید داریم اتحاد ملت‌ها، صلح را جایگزین جنگ کند.

اسقف بنیامین در پایان گفت: فلسفه وجودی نظام‌ها، باید خدمت به مردم باشد. این ملت شایسته آسایش و پیشرفت است و باید در اوج بایستد.

موبد پدرام سروش‌پور: فلسفه ادیان، صلح، آگاهی و آزادی است / ایران مهد یکتاپرستی و فرهنگ است

موبد پدرام سروش‌پور، دبیر انجمن موبدان تهران، در سخنان خود با تأکید بر خرد، اخلاق و معنویت به‌عنوان ارکان پیشرفت انسانی گفت: هرگاه اخلاق و معنویت در تاریخ بشر ضعیف شده، جنگ و ستیز جای آن را گرفته است. امروز اگر می‌خواهیم سهمی در ساختن دنیای بهتر داشته باشیم، باید بر اشتراکات ادیان الهی تأکید کنیم.

او با بیان اینکه هدف پیامبران، آگاه‌سازی بشر و رساندن پیام الهی بوده، افزود: خداوند همه انسان‌ها را فرزندان خود می‌داند، بی‌تفاوت به مذهب و تفکرشان.

وی با اشاره به سابقه تمدنی و فرهنگی ملت ایران گفت: فرهنگ ایرانی یکی از نخستین سرچشمه‌های یکتاپرستی و کرامت انسانی در دنیاست. ما می‌توانیم با تکیه بر این فرهنگ کهن، پیام صلح را به جهان منتقل کنیم.

موبد سروش‌پور با تمجید از اندیشه آزادی در تاریخ ایران، کوروش هخامنشی را نمونه‌ای از آزادی‌خواهی دینی خواند و گفت: کوروش در برخی متون دینی پیامبر خوانده شده و علامه طباطبایی او را ذوالقرنین معرفی کرده است؛ که نشان‌دهنده پیوند دیرینه دین، آزادی و کرامت در فرهنگ ایرانی است.

او با اشاره به رفتار ملت ایران در مواجهه با بحران‌ها گفت: در دوران جنگ ایران و عراق نیز، ما به‌عنوان کشوری فرهنگی و اخلاق‌محور، هرگز به‌سوی سلاح‌های کشتار جمعی نرفتیم. این باور فرهنگی ماست که باید حفظ شود.

رئیس انجمن زرتشتیان ایران: جان‌فشانی در برابر تجاوز، ریشه در فرهنگ ایرانی دارد / زرتشتیان همواره صلح‌طلب بوده‌اند

دکتر افشین نمیرانیان، رئیس انجمن زرتشتیان ایران، با محکوم‌کردن جنگ‌طلبی و خشونت، اظهار داشت: در همه ادیان الهی، تجاوز و خون‌ریزی نکوهیده است. جنگ نه آسایش می‌آورد، نه رفاه، نه صلح.

او با تأکید بر حافظه تاریخی ملت ایران گفت: ایرانیان از معدود ملت‌هایی هستند که به‌ندرت آغازگر جنگ بوده‌اند. اما هرگاه مورد تهاجم قرار گرفتند، با پایمردی، فداکاری و روحیه ملی مقاومت کرده‌اند.

نمیرانیان فرهنگ ایرانی را ریشه‌دار و برآمده از آموزه‌های اهورایی دانست و افزود: این فرهنگ، پیروزی بر تاریکی و خشونت را با ایمان، اتحاد و اخلاق جست‌وجو کرده است.

او با اشاره به تنوع ادیان در ایران گفت: آشوری‌ها، یهودیان، ارامنه و مسلمانان، همگی میراث فرهنگی این سرزمین‌اند. ایران از آنِ همه ملت‌هایی است که در آن صلح را بر جنگ ترجیح داده‌اند.

در پایان، او با دعای خیر برای مردم گفت: برای ملت ایران صلح و آرامش آرزو می‌کنم و امیدوارم صدای واحد فرهنگ ایرانی، پیام‌آور صلح برای جهان باشد.

آراکل کاده‌چیان: تجاوز رژیم صهیونیستی نقض آزادی، صلح و تحمیل جنگ است

آراکل کاده‌چیان، دستیار اسقف اعظم سیبوه سرکیسیان، خلیفه ارامنه تهران و شمال، در همایش ملی «ادیان الهی و مسئله تهاجم صهیونیسم و غرب به ایران» ضمن درود به حضار و اشاره به حمایت اسقف اعظم ارامنه، به بررسی تجاوز رژیم صهیونیستی از منظر دین مسیحیت و اسلام پرداخت.

وی سه جنبه اصلی تجاوز رژیم صهیونیستی را نقض آزادی، صلح و تحمیل جنگ عنوان کرد و تأکید نمود:

نقض آزادی: آزادی که نعمتی الهی است و در هر دو دین اسلام و مسیحیت محترم شمرده شده، با تجاوز به ملت‌ها و سلب آزادی از آنان توسط صهیونیست‌ها زیر پا گذاشته شده است.

نقض صلح: خداوند، خدای صلح است و ایران همواره به دنبال صلح بوده، اما صهیونیسم و حامیان غربی با برهم زدن صلح، برخلاف اراده الهی عمل می‌کنند.

تحمیل جنگ: جنگ‌های تحمیلی توسط صهیونیست‌ها و متحدان غربی‌شان از فلسطین تا ایران محکوم است و دفاع مشروع با رعایت اصول اخلاقی در اسلام و مسیحیت مجاز است که ایران در جنگ اخیر بر همین اساس عمل کرد.

کاده‌چیان با بیان اینکه شر صهیونیسم با اتحاد و همبستگی ملت ایران پاسخ داده شده، افزود که شهدا نماد مبارزه و مقاومت شدند و حمایت جهانی از ایران گسترش یافت. او به پیروزی ایران با کمترین خسارت اشاره کرد و این را مصداق حمایت الهی دانست.

در پایان، او دعا کرد که خداوند ایران را برکت دهد، رهبری و مردم آن را محافظت کند و شهدا را در آرامش و بهشت جای دهد.

