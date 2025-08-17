سومین نشست وبیناری «اربعین حسینی؛ کرامت، عدالت و مسئولیت جهانی» برگزار شد + ویدیو

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سومین وبینار از سلسله نشستهای وبیناری اربعین حسینی؛ کرامت، عدالت و مسئولیت جهانی به همت مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) با دبیری حجت الاسلام و المسلمین اسماعیلی و با حضور و ارائه شخصیت‌ها، اساتید حوزه و دانشگاه و فعالان دینی از کشورهای مختلف در کربلای معلی برگزار شد.

در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین الدار علی حسین زاده از جمهوری آذربایجان، خانم هریتی لطیف از اندونزی کنشگر فعال زن و خانواده، جناب شیخ بدرالدین راکوتو نیاتنا از شیعیان سرشناس کشور ماداگاسکار، عثمان سماکولا از کشور اوگاندا، حجت‌الاسلام سید اقبال رضوی از میانمار، خانم فریده عباس اوا از جمهوری آذربایجان، حجت الاسلام و المسلمین معینیان معاون بین الملل مجمع جهانی اهل بیت(ع) از ایران، استاد شمس الدین قلی اف، فعال فرهنگی و یکی از خیرین تراز اول از روسیه، آقای اشرف زیدی فعال رسانه ای از هند، حجت‌الاسلام والمسلمین علی علیزاده، فعال فرهنگی و نماینده جامعه آذربایجان در آستان مقدس رضوی، حجت الاسلام کاظم آوه از تایلند، سید عمار عباس نقوی از زیمبابوه، حجت الاسلام و المسلمین دکتر رستمی مسئول نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها و شیخ عبدالله صالح عضو مجمع عمومی مجمع جهانی اهل بیت(ع) از بحرین به ارائه بحث در خصوص اربعین حسینی و مسئولیت جهانی نخبگان و فعالان پرداختند:

سخنان حجت‌الاسلام والمسلمین الدار علی حسین زاده از جمهوری آذربایجان با موضوع: اربعین و نقش آن در حفظ هویت مکتب اهل بیت منطقه قفقاز؛ وظیفه مردم نخبگان و علما: تفاوت ها و تشابهات

سخنان حجت الاسلام کاظم آوه از تایلند به زبان انگلیسی با موضوع اربعین حسینی ابزار قدرت نرم با اسلام هراسی

سخنان شیخ عبدالله صالح عضو مجمع عمومی مجمع جهانی اهل بیت(ع) از بحرین

سخنان خانم هریتی لطیف از اندونزی کنشگر فعال زن و خانواده با موضوع از کربلا تا امروز: الگوی زینبی زن در تحقق کرامت و عدالت

سخنان عثمان سماکولا از کشور اوگاندا با عنوان «جوانان و مسئولیت جهانی» در استمرار عهد با عاشورا به زبان انگلیسی

سخنان حجت‌الاسلام سید اقبال رضوی از میانمار با موضوع عدالت خواهی و ظلم ستیزی در مکتب سید الشهدا

سخنان حجت الاسلام و المسلمین معینیان معاون بین الملل مجمع جهانی اهل بیت(ع) از ایران به زبان عربی

سخنان استاد شمس الدین قلی اف، فعال فرهنگی و از خیرین تراز اول از روسیه با موضوع اربعین حسینی و نقش فعالین و خیرین مکتب اهل بیت در جذب و گسترش هویت همبستگی و خیرخواهی به زبان ترکی آذری

