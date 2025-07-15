به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ نشست هماندیشی کمیتهها و مواکب اربعین در مناطق سامرا و بلد، روز سهشنبه ۲۴ تیرماه با حضور حجتالاسلام والمسلمین سیدمهدی خاموشی، رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه، سردار امین شریعتی، فرمانده قرارگاه سامرا و بلد، حجتالاسلام غلامرضا عادل، معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف و جمعی از مسئولان کشوری، لشگری و فعالان مردمی در محل سازمان اوقاف برگزار شد.
حجتالاسلام والمسلمین سیدمهدی خاموشی، رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه، در این نشست با اشاره به عمق معنوی زیارت اربعین اظهار داشت: اربعین برای ما معانی زیادی دارد که در ذهنها بارگذاری شده است. باید تلاش کنیم تا به این حقیقت نزدیکتر شویم و زیارت را از عمق جان درک کنیم.
وی با بیان اینکه حجم گسترده تردد زائران در ایام اربعین باید به چشم جهانیان رسانده شود، گفت: این اتفاق، نادرترین اجتماع جهان معاصر است؛ امام حسین (ع) مسیر را فراهم کرده و ما باید با تمام ظرفیت به آن پاسخ دهیم.
حجت الاسلام خاموشی با اشاره به امنیت مسیرهای زیارتی در عراق افزود: حضور ایرانیان در کربلا، کاظمین، سامرا و نجف، فرصتی مغتنم است که بخشی از آن مدیون تلاش نیروهای حشدالشعبی برای ایجاد امنیت است. از سوی دیگر، تعامل مثبت با مردم عراق، اگر به رونق اقتصادی برای آنها منجر شود، ارتباطات مردمی را نیز تقویت خواهد کرد.
او با تأکید بر وحدت اسلامی ادامه داد: ما به برادران اهل سنت دست اخوت میدهیم؛ چراکه دشمن ما مشترک است. توسعه زیارت در سامرا و بلد آثار پربرکتی دارد و باید به جغرافیای عتبات توجه ویژهتری شود. مواکب فعال در سامرا حقیقتاً مشغول جهاد هستند و ما باید بر رونق این جهاد بیفزاییم.
رئیس سازمان اوقاف همچنین خواستار توجه بیشتر به مرز قصر شیرین شد و گفت: باید جریان تردد از این مسیر روانتر شود. ساماندهی آن، هم در امنیت زائران و هم در کاهش هزینههای سفر مؤثر است.
وی با اشاره به شرایط سیاسی و منطقهای امسال، اظهار داشت: امسال اربعین چهرهای ضدصهیونیستی و ضدآمریکایی دارد. باید ایثار، شهادت، وحدت ملی و رهبری حکیمانه رهبر معظم انقلاب اسلامی را بهدرستی تبیین کنیم و نشان دهیم که چگونه دشمنان بهویژه رژیم صهیونیستی را به زانو درآوردهایم.
حجت الاسلام خاموشی افزود: عکس شهدای مقاومت اخیر را با خود به موکبها ببرید و برای زائران تبیین کنید که چرا دشمن با پیشرفت ایران مخالف است. باید این نکته را روشن کنیم که دشمنی آنها ناشی از یک تقابل تمدنی است.
وی در پایان تأکید کرد: جریان مقاومت ۱۲روزه اخیر، یکی از محوریترین دغدغههای زائران خواهد بود و مواکب باید بتوانند پاسخگو باشند. ایران اسلامی امروز نماد عاشورا در دنیای معاصر است و مواکب علاوه بر خدمات رفاهی، مسئولیتهای مهم فرهنگی بر عهده دارند. امیدواریم امسال مسیر زیارت برای زائران هموارتر و مؤثرتر از گذشته باشد.
