به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت الله سیدمجتبی نورمفیدی رئیس پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر در سخنانی به مناسبت اربعین حسینی تاکید کرد که اجتماع باشکوه اربعین، یک اجتماع مهم و سرنوشت ساز و قدرت نمایی محبّین اهل بیت(ع) در برابر کفر و اباحی‎گری و افراطی‎گری در دایره اسلام است و این حرکت قطعاً مرضی نظر حضرت ولی‎عصر(عج) است.

وی افزود: اجتماع با شکوه اربعین، یک تجمع بزرگ انسانی در دنیای معاصر و قدرت نمایی مکتب اهل بیت(ع) و اعلام حضور مسلمانان در صحنه است. با این حال باید مراقب بود این حرکت خللی در سایر امور ایجاد نکرده و باعث معطل ماندن کارهای مردم نشود.

متن کامل سخنان آیت الله سیدمجتبی نورمفیدی رئیس پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر به مناسبت اربعین حسینی به شرح زیر است:

به مناسبت این ایام لازم دیدم با استناد به روایات اهمیت حرکت عمومی مردم در ایام اربعین را بیان کنم. روایتی از موسی بن جعفر(ع) است که در کامل الزیارات آمده است. امام کاظم(ع) می‎فرماید: «أَدْنَی مَا یُثَابُ بِهِ زَائِرُ أَبِی عَبْدِاللَّهِ(ع) بِشَطِّ فُرَاتٍ‏ إِذَا عَرَفَ حَقَّهُ وَ حُرْمَتَهُ وَ وَلَایَتَهُ أَنْ یُغْفَرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَ مَا تَأَخَّر». کمترین چیزی که به زائر امام حسین(ع) پاداش داده می‎شود، این است که تمام آنچه که در گذشته به عنوان گناه از او سر زده و آنچه که بعد از آن سر می‎زند، بخشیده می‎شود. اما این شرط دارد: «إِذَا عَرَفَ حَقَّهُ وَ حُرْمَتَهُ وَ وَلَایَتَهُ». این خیلی مهم است. خیلی‎ها می‎گویند با این روایت خیال ما راحت است؛ هر گناهی کردیم بخشیده می‎شود و از این پس هم هر گناهی کنیم معفوّ است. این برداشت سوء، مشکلات زیادی ایجاد می‎کند. عده‎ای لاابالی می‎شوند و هر کاری که می‎خواهند می‎کنند و بعد می‎گویند ثواب زیارت امام حسین(ع) همه اینها را پاک می‎کند. این بسیار غلط است؛ من مکرراً در همین درس‎ها و بحث‎ها این را گفته‎ام که ائمه(ع) کراراً فرموده‎اند: ما خودمان به خاطر اعمال خودمان مورد بازخواست قرار می‎گیریم؛ آن وقت چطور شما با تمسک به ما بازخواست نشوید؟! این مخالف آموزه‎های دینی است.

بله، کسی که با آشنایی به حق و حرمت و ولایت امام حسین(ع) به زیارت می‎رود، حتماً تغییر و تحولی در شخصیت او ایجاد می‎شود. کسی که امام حسین(ع) را ولیّ خودش بداند، معلوم است که بنای او عصیان و مخالفت با خداوند نیست. اهل اطاعت و ولایت است، حق امام حسین(ع) را می‎شناسد و می‎داند اینها اسوه و الگو هستند و می‎داند شیعه امام حسین(ع) چگونه باید زندگی کند، لکن اگر در مسیر با همه تلاش و کوششی که دارد، خطایی از او سر بزند، بخشیده می‎شود. نه اینکه از ابتدا یک چک سفید داده باشند که با این زیارت هر کاری دلت می‎خواهد انجام بده، امام حسین(ع) تو را در روز قیامت نجات می‎دهد. قطعاً اینطور نیست و اگر برخی منبری‎ها این حرف‎ها را می‎زنند، شما این حرف‎ها را نزنید؛ این حرف‎ها بدآموزی دارد و برای مردم موجب یک سری گمراهی‎ها می‎شود. علی أی حال ثواب زیارت امام حسین(ع) یک چیز کلی است که از این قبیل ثواب‎ها برای زیارت امام حسین(ع) کم نداریم.

یک سری روایات هم داریم که برای پیاده زیارت کردن امام حسین(ع)، ثواب‎های فوق تصور ذکر کرده‎اند. برای هر قدمی که برای زیارت امام حسین(ع) با پای پیاده برداشته می‎شود، چه برکات و آثاری ذکر شده است. برای خصوص زیارة الاربعین هم روایت داریم. برای اجتماع، روایات زیاد داریم؛ اصلاً اجتماع المسلمین، اجتماع مؤمنین، فی نفسه در اسلام یک ارزش است. شما ببینید چقدر راجع به کارهایی که به شکل اجتماعی انجام می‎شود، تأکید شده است. برپایی مجالس اهل بیت(ع)، اینکه این مراسمات به صورت اجتماع برگزار شود. ثواب جماعت، حج، عمره، اعمال عبادی که به شکل جمعی واقع می‎شود، معلوم است که مورد اهتمام شارع مقدس است.

اگر ما این چهار مطلب را کنار هم قرار دهیم، یعنی ۱. اصل ثواب زیارت امام حسین ۲. ثواب پیاده رفتن برای زیارت ۳. زیارت اربعین ۴. مطلوبیتی که اجتماع برای شارع دارد ۵. شرایط کنونی و اهمیتی که در شرایط کنونی این اجتماع پیدا کرده است. این پنج جهت باعث می‎شود این اجتماع اربعین یک اجتماع مهم باشد. اینکه بحث می‎شود که به خصوص برای پیاده روی اربعین روایت نداریم، به خصوص برای اربعین و این اجتماع، برای این شکل، لازم نیست که یک روایت خاص و صریح در این مورد داشته باشیم.

من با ملاحظه این پنج جهت عرض می‎کنم که این حرکت قطعاً مرضی نظر ولی‎عصر(عج) است و قطعاً رضای شارع در این است. اجتماع با شکوه اربعین، یک تجمع بزرگ انسانی در دنیای معاصر و قدرت نمایی مکتب اهل بیت(ع) است، اعلام حضور جدی همه مسلمانان است. الان تجمعات انسانی در دنیا به مناسبت‎های مختلف برگزار می‎شود و این یک امر عقلائی هم هست. انسان گاهی می‎بیند که در این فضاهای مجازی اشکالاتی می‎گیرند که این همه خرج، این همه آدم در این شرایط جمع شوند، این اشکالات نشان می‎دهد که آن‎ها از اینگونه اجتماعات بیمناک هستند. اینها با این اجتماعات موافق نیستند. این همه اجتماعات ـ چه مذهبی و چه سیاسی ـ در شرق و غرب عالم به طور سالانه برگزار می‎شود. هیچ کس به اینها اشکال نمی‎گیرد؛ همین امسال در ایام حج یک فضایی درست شد که با این همه گرفتاری و مشکلات، چرا حج برویم و پول خرج کنیم؟ چرا پول‎ها را به عربستان ببریم؟ یک فضای منفی علیه این حرکتِ لازم و واجب دینی شکل گرفت.

در همان ایام این همه سفرهای کذایی به اطراف و اکناف عالم صورت می‎گرفت اما کسی اعتراض نمی‎کرد؛ اما یک دفعه بحث حج که پیش آمد، شروع کردند به سر و صدا. الان هم همین طور است؛ می‎گویند مردم چنین وضعیتی دارند ولی چرا این همه خرج می‎شود؟ اینها مردم هستند که دارند می‎روند؛ اکثر بار این سفر روی دوش خودِ مردم است. این یک حرکتی است که بسیار مهم است و باید حمایت و تقویت شود. این اجتماع باشکوه شیعیان و بلکه مسلمین در این ایام، یک قدرت‎نمایی آشکار مسلمانان در برابر کفار و مسلمانان منحرف و افراطیون مثل داعش است. البته باید مراقب بود که این امر به کارهای واجب ما لطمه نزند؛ به درس و بحث و کارهایی که واقعاً لازم است در آن‎ها اختلال ایجاد نشود. مثلاً یک کسی در مسندی است و می‎خواهد به مردم خدمت کند؛ چنین اشخاصی همه کارها را رها کنند و بروند، اینطور هم نمی‎شود. به هر حال باید مراقب این جهت بود. إن شاء الله خداوند به ما توفیق دهد که نام ما جزء زائرین امام حسین(ع) ثبت شود و از برکات آن بهره‎مند شویم.

