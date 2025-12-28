به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حجتالاسلاموالمسلمین سیدجعفر موسویزاده مدیر مجتمع عالی بینالملل حوزههای علمیه، در نشست خبری همایش تجلیل از مبلغان بینالمللی اربعین حسینی که عصر امروز در مرکز رسانه و فضای مجازی حوزههای علمیه برگزار شد، با تبریک ایام خجسته میلاد امیرالمؤمنین حضرت علی علیهالسلام و روز گرامیداشت مقام پدر، به تشریح ابعاد مختلف فعالیتهای تبلیغی حوزه علمیه در اربعین حسینی پرداخت.
وی با اشاره به اینکه همایش تجلیل از مبلغان بینالمللی اربعین حسینی برای دومین سال متوالی برگزار میشود، اظهار داشت: این همایش، تجلیل از یک حرکت فاخر، جهادی و تمدنی در عرصه تبلیغ بینالملل است که با برنامهریزی دقیق و هماهنگیهای گسترده، به نتایج ارزشمندی دست یافته است.
اربعین؛ پدیدهای تمدنی با نقشآفرینی مردم
مدیر مجتمع عالی بینالملل حوزههای علمیه، اربعین حسینی را پدیدهای تمدنی توصیف کرد و گفت: راهپیمایی عظیم اربعین بسیاری از معادلات فرهنگی و اجتماعی جهان اسلام را دگرگون کرده است. حضور جمعیتی بیش از ۲۰ میلیون نفر، بدون بروز بحرانهای جدی، آن هم در بستری کاملاً مردمی، نشاندهنده ظرفیت عظیم این حرکت الهی است.
وی افزود: اگرچه نمونههایی از تجمعات دینی در سایر نقاط جهان وجود دارد، اما ویژگی ممتاز اربعین، مردمیبودن کامل آن است؛ بهگونهای که مردم عراق میزبان اصلی زائران هستند و دولتها صرفاً نقش حمایتی دارند.
شناسایی خلأ تبلیغی در مسیرهای بومی اربعین
حجتالاسلاموالمسلمین موسویزاده با اشاره به مأموریت ذاتی حوزه علمیه در تولید فکر و پاسخ به شبهات، گفت: در گفتوگو با مجموعههای مردمی عراق مشخص شد که از اواخر ماه محرم، پیادهروی اربعین از مناطق جنوبی عراق آغاز میشود؛ مسیری که تاکنون کمتر مورد توجه فعالیتهای تبلیغی حوزوی قرار گرفته بود.
وی در ادامه تصریح کرد : پس از بازدیدهای میدانی، ۱۳ مسیر پیادهروی در ۱۳ استان عراق شناسایی شد که تقریباً سراسر جغرافیای این کشور را پوشش میداد. در این مسیرها، حدود ۶۰۰ موکب با هماهنگی مجموعههای مردمی عراق برای استقرار مبلغان حوزه علمیه تعیین شد.
سازماندهی ۶۰۰ مبلغ زباندان در ۱۳ استان عراق
مدیر مجتمع عالی بینالملل حوزههای علمیه با بیان اینکه بیش از ۹۰ درصد مبلغان اعزامی مسلط به زبان عربی بودند، گفت : مخاطب اصلی این مبلغان، مردم عراق بودند و این حضور بنا به درخواست مجموعههای عراقی انجام شد. همچنین حدود ۱۰ درصد از مبلغان به زبانهای انگلیسی، اسپانیولی، پرتغالی، روسی، اردو و آذری برای ارتباط با زائران غیرعربزبان در مسیر نجف به کربلا سازماندهی شدند.
وی افزود: در هر استان، یک مسئول ایرانی و یک مسئول عراقی بر فعالیتها نظارت داشتند و ارزیابیها بهصورت روزانه انجام میشد که نتیجه آن، رضایت بیش از ۷۰ درصدی مخاطبان عراقی بود؛ بهگونهای که در ماههای اخیر، مسئولان و مجموعههای مردمی عراق با حضور در ایران، از حوزه علمیه بابت این اقدام تقدیر کردند.
پاسخ به شبهات و صیانت از اعتقادات
حجتالاسلاموالمسلمین موسویزاده با اشاره به شرایط عراق پس از سقوط رژیم بعث و شکلگیری جریانهای انحرافی، خاطرنشان کرد: حضور مبلغان حوزوی نقش مؤثری در پاسخ به شبهات اعتقادی، بهویژه در میان جوانان عراقی داشت. این مبلغان با روحیه جهادی، بهصورت فعال و میدانی با مخاطبان ارتباط میگرفتند و علاوه بر فعالیت تبلیغی، در خدمترسانی مواکب نیز مشارکت میکردند.
معرفی جهانی اربعین با فعالیت رسانهای چندزبانه
وی از اجرای یک برنامه جدید در اربعین امسال خبر داد و گفت: حدود ۳۰ مبلغ و فعال رسانهای چندزبانه، با تولید محتوا، مصاحبه زنده و گزارش میدانی، اربعین حسینی را به مخاطبان جهانی معرفی کردند. این فعالیتها به زبانهای انگلیسی، چینی، روسی، اسپانیولی، پرتغالی، مالایی و سایر زبانها انجام شد.
وی افزود: تبیین خدمات مواکب، نقش بانوان در پشت صحنه، اسکان، اطعام و روحیه همدلی مردم عراق، از محورهای مهم این تولیدات رسانهای بود.
برگزاری نشستهای علمی بینالمللی اربعین در کربلا
مدیر مجتمع عالی بینالملل حوزههای علمیه با اشاره به برگزاری نشستهای علمی اربعین گفت: همزمان با فعالیتهای تبلیغی، نشستهای علمی با حضور اندیشمندانی از داخل و خارج کشور در کربلای معلی برگزار شد که بهصورت زنده برای کشورهای مختلف پخش شد و با استقبال گستردهای همراه بود.
همایش تجلیل از مبلغان اربعین؛ ۱۱ دیماه در قم
حجتالاسلاموالمسلمین موسویزاده با اعلام زمان برگزاری همایش تجلیل از مبلغان بینالمللی اربعین حسینی گفت: این همایش روز پنجشنبه ۱۱ دیماه در قم برگزار میشود و در آن، از سرگروههای تبلیغی، مسئولان ایرانی و عراقی و عموم مبلغان شرکتکننده تجلیل خواهد شد.
وی در پایان با قدردانی از حمایتهای کمیته فرهنگی اربعین، قرارگاه تبلیغ بینالملل، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، معاونت بینالملل دفتر مقام معظم رهبری و همچنین مرجعیت عالیقدر آیتاللهالعظمی سیستانی و مجموعههای مردمی عراق، تأکید کرد: این حرکت با قوت در سالهای آینده نیز ادامه خواهد یافت.
................
پایان پیام
نظر شما