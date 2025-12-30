به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ روز گذشته، بازار تهران با تجمع اعتراضی برخی فعالان این حوزه در پی نوسانات شدید نرخ ارز مواجه شد. این تجمع که به دلیل افزایش بیرویه قیمتها و کاهش قدرت خرید مردم شکل گرفت، نمایانگر نگرانیهای کسبه و فعالان اقتصادی از وضعیت فعلی بازار و اقتصاد کشور بود.
فعالان بازار طی تجمع روز گذشته و چند تجمع امروز خواستار حمایت دولت برای ایجاد ثبات در نرخ ارز و ارائه مشوقهای مالیاتی و تسهیلات سرمایه شدند.
در حالی که تجمعکنندگان مطالبات بهحق خود را مطرح میکنند، برخی رسانههای معاند فارسیزبان به پوشش اقداماتی که به هر شکلی هنجارشکنانه بود، پرداخته و سعی در ایجاد التهاب و به حاشیه راندن مطالبات واقعی مردم کردند.
به وضوح مشاهده میشود که برخی از این رسانهها با امتناع از تمرکز بر خواستههای اصلی کسبه، به دنبال دامن زدن به تنشها و ناآرامیهای اجتماعی هستند.
همچنین، برخی کانالها و گروهها که سابقهای در برانگیختن اغتشاشات در حوادث پیشین دارند، به تلاشهای خود برای فراخوانهای جدید ادامه دادند. رسانههای ضدایرانی و امتداد آنها در فضای مجازی طی روز گذشته و امروز با انواع ترفندها و شگردهای رسانهای تلاش کردند تا فضای مطالبات را به جو مورد نظر خود سوق دهند.
گزارشها و مشاهدات میدانی امروز سهشنبه ۹ دی ۱۴۰۴ از این حکایت داشت که واکنش عمومی به این فراخوانها منفی بوده و مردم به دنبال حفظ آرامش و ثبات در جامعه هستند و آنچه که جبهه معاند به دنبال آن است بهغیر از چند تحرک محدود، به جایی نرسیده است.
تجمعات روز گذشته بازار تهران که بهشدت مورد بهرهبرداری رسانههای صهیونیستی و غربی قرار گرفت، امروز آرامش محسوسی داشت و فراخوانهای رسانههای معاند برای تجمع امروز با استقبال عمومی مواجه نشد.
در عین حال، تجمعات محدودی در برخی دانشگاههای تهران، از جمله دانشگاه صنعتی شریف و دانشگاه تهران، شکل گرفت که تعداد شرکتکنندگان در این تجمعات به چند صد نفر محدود بود. با این حال، این تجمعات به سرعت پایان یافتند و قادر به گسترش یا ایجاد تحولی در وضعیت عمومی نشده و بدون همراهی گسترده بدنه دانشجویی به پایان رسیدند.
در این میان، رسانههایی مانند بیبیسی فارسی علاوه بر پوشش مداوم تجمع روز گذشته و تحرکات عناصر مشکوک، همزمان اعلام کردند که «مراسم روز ۹ دی در تهران برگزار نشد» و مدعی شدند که این مراسم در گرامیداشت روز تاریخی 9 دیماه «تنها در سه استان برگزار شده است.»
این در حالی است که از روزهای گذشته بهطور رسمی اعلام شده بود که مراسم ۹ دی در تمامی استانها برگزار خواهد شد و مراسم محوری و ویژهای نیز در تهران برپا میشود. مراسم بزرگداشت یومالله ۹ دی عصر امروز در میدان امام حسین(ع) تهران با حضور اقشار مختلف مردم و با سخنرانی حجتالاسلام حاجیصادقی، نماینده ولیفقیه در سپاه برگزار شد و بهصورت زنده پخش گردید.
علاوه بر تهران، در دیگر استانها نیز مراسم یومالله ۹ دی با حضور مردم و با محکومیت فتنه ۱۳۸۸ برپا شد و تصاویر آن در رسانههای مختلف منتشر گردید، اما بیبیسی فارسی به عمد و همچون رویه ثابت خود، از این رویدادهای مهم غافل است.
با توجه به شرایط کنونی و نیاز به توجه به خواستههای بهحق فعالان بازار، به نظر میرسد تا زمانی که نوسانات ارزی و مشکلات اقتصادی حل نشود، ادامه این نوع اعتراضات ممکن است امکانپذیر باشد. اما تلاشهای معاندان برای دامن زدن به ناآرامیها و تلاشی بینتیجه به نظر میرسد. با این حال، نیاز است تا مسئولان به مطالبات اقتصادی و اجتماعی مردم توجه کنند و اقداماتی بنیادیتر برای ایجاد ثبات و آرامش در جامعه انجام دهند؛ اقداماتی که میتواند مانع از بروز نارضایتیهای بیشتر شود و فضایی مناسب برای فعالیت اقتصادی فراهم آورد.
