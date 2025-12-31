به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ همزمان با تلاش رژیم صهیونیستی و رسانههای ضدانقلاب برای انحراف مطالبات مردمی، گروهی از اراذل و اوباش در فسا سعی کردند با ایجاد اغتشاش وارد فرمانداری شوند که ناکام ماندند و لیدرهای آنها شناسایی و دستگیر شدند.
از سوی دیگر پروژه کشتهسازی و شایعه کشتهشدن یک جوان به نام مهدی سماواتی توسط نیروهای امنیتی که در رسانههای صهیونیستی منتشر شد، بلافاصله توسط دادگستری و فرماندهی شهر تکذیب شد و خود فرد نیز این خبر را رد کرد.
گزارشها حاکی است اوضاع در فسا کاملاً آرام است و انتشار این اخبار دروغین بخشی از عملیات روانی دشمن برای تحریک اعتراضات به اغتشاش است.
