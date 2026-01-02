به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شورای تامین استان قم، بیانیه کوتاهی در خصوص اغتشاشات محدود امروز جمعه در یکی از مناطق شهر قم، صادر کرد.

براساس بیانیه این شورا در پی اغتشاشات روز جاری که باعث ایجاد اختلال در نظم عمومی برای مردم شریف قم گردیده بود، یکی از عناصر وابسته به گروهک تروریستی که با حمل یک نارنجک قصد کشته‌سازی از اغتشاشات را داشت، نارنجک در دستانش منفجر و موجب فوت وی شد.

این شورا تاکید کرد که هویت نامبرده شناسایی و گزارش تکمیلی متعاقباً به اطلاع مردم عزیز خواهد رسید.

شایان ذکر است که توضیحات کامل شورای تأمین استان قم در پی اغتشاشات روز جاری، فردا شنبه منتشر می‌شود.

..............................

پایان پیام/ ۲۶۸