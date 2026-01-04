به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ در روزهای اخیر شاهد اغتشاشات و ناآرامی های پراکنده در بخش هایی از کشور بودیم. بعد از شکست دشمن صهیونیستی و آمریکا در جنگ ۱۲ روزه آنها تلاش کردند فضای داخلی ایران را در ابعاد اقتصادی و اجتماعی به سمت بی ثباتی و اغتشاش سوق دهند.
رهبر انقلاب اسلامی، روز گذشته به مناسبت سالروز میلاد حضرت علی(ع) و ششمین سالگرد شهادت شهید حاج قاسم سلیمانی با خانواده های شهدا دیدار داشتند و در این دیدار در مورد حوادث اخیر فرمودند؛ «اعتراض بجا است، اما اعتراض غیر از اغتشاش است»، گفتند: مسئولان باید با معترض حرف بزنند اما حرف زدن با اغتشاشگر فایدهای ندارد بلکه باید او را سر جای خود نشاند. رهبر انقلاب اسلامی افزودند: اینکه عدهای تحت عناوین و نامهای گوناگون به قصد تخریب و ناامنی کشور پشت سر بازاریهای مؤمن و سالم و انقلابی قرار بگیرند و با سوء استفاده از اعتراض آنها، اغتشاش کنند، مطلقاً قابل قبول نیست....»
در همین راستا خبرنگار ابنا با « زینب فرحات» فعال رسانهای و فضای مجازی لبنانی که در حوزه بین الملل و تولید محتوا فعال است، در خصوص اغتشاشات اخیر در ایران و راهکار مواجهه با آن به گفتوگو پرداخته است:
«زینب فرحات» فعال فرهنگی و رسانهای لبنانی با اشاره به اغتشاشات اخیر در ایران اظهار کرد: آمریکا و اسرائیل اولین بار نیست که برای بهم ریختن اوضاع داخلی و امنیت ایران صدها و میلیونها دلار برای اجرای چنین پروژه هایی هزینه کرده و میکنند.
وی ادامه داد: محور آمریکایی و اسرائیلی سالها است که برای ایجاد فتنه داخلی در ایران به بهانههای مختلف تلاش میکند و حمایت های مالی مستقیمی را از تشکیلات فتنهگران و لیدرها برای ایجاد آشوب در خیابانها به راه می اندازند.
فرحات افزود: آنها به همراه مزدورانشان در داخل، از هر اتفاق داخلی در ایران سوءاستفاده میکنند تا با بزرگنمایی و انحراف حقیقت عدهای را به خیابان بکشند. سالهای گذشته آنها به خاطر موضوعات مختلف چون؛ افزایش قیمت بنزین، فوت یک دختر جوان، برنامهریزی مستمری انجام دادند و هر اتفاق برای آنها بهمنزله یک چراغ سبز بود.
این بانوی لبنانی گفت: بعد از شکست اسرائیل و آمریکا در جنگ ۱۲ روزه آنها به دنبال ایجاد فتنه و آشوب داخلی به بهانه افزایش قمیت دلار هستند و این موضوع برای آنها حکم چراغ سبز را داشت که به ایجاد آشوب داخلی در ایران کمک کنند.
این فعال رسانه با معرفی بهترین راهکارها برای مبارزه با آشوب داخلی گفت: بهترین راه حل برای مواجهه با این فتنه روشنگری و تبیین است و این وظیفه مهم بر عهده رسانهها و اهالی رسانه است.
وی گفت: ما در مدت دو سال در غزه شاهد بودیم که اهالی رسانه غزه ویدیوهایی را از حقایق جنایات اسرائیل به جهان مخابره کردند و خوشبختانه رسانههای غزه خیلی قوی بودند که توانستند جهانیان را نسبت به جنایات وحشتناک اسرائیل و آمریکا در غزه مطلع کنند.
بانوی فعال رسانهای لبنانی تاکید کرد: ما نیاز داریم در برابر تمام این فتنهها چه در فضای مجازی و چه در میدان روشنگری کنیم و به نظرم مسئولیت ایرانیها این است که چه در خیابانها و چه در فضای مجازی حقایق را تبیین کنند، چرا که امروز شاهدیم با تهیه کلیپهای دستکاری شده، تقطیعشده و صداگذاری شده سعی در وارونه کردن حقیقت دارند.
فرحات گفت: آشوبگران با چراغ سبز اربابان خود سعی میکنند، کلیپهایی را در فضای مجازی به اسم کسبه و بازاریها با صداگذاریهای دلخواه منتشر کنند، از این رو تبیین حقایق امری ضروری و لازم است.
وی با ضرورت تبیین وقایع داخل ایران برای مخاطب غیر ایرانی و خارج از ایران گفت: باید فعالان رسانهای و فضای مجازی ایران تولید محتوا به زبان های انگلیسی و عربی برای مخاطبان غیرایرانی داشته باشند، چون اطلاعات آنها از داخل ایران خیلی کم است. تولید کلیپهایی مستقیم به زبان انگلیسی و عربی و یا با زیر نویس بسیار مهم است و نباید فقط به تولید محتوا به زبان فارسی اکتفا کنیم.
فرحات گفت: خبرگزاریهایی که دارای بخش عربی و انگلیسی هستند، مسئولیتی خاص برعهده دارند که به شکل مستقیم تولید محتوا به این دو زبان داشته باشند، چرا که بهدلیل دروغهای رسانههای معاند، مخاطب غیرایرانی بیشتر در معرض فریب رسانههای غربی است و برخی از آنها گمان میکنند فضای داخل ایران نا امن شده است.
وی در پایان گفت: از این رو تمامی اهالی رسانه حامی محور مقاومت باید در داخل و خارج از ایران به تبیین چرایی ایجاد آشوب از سوی کشورهای غربی و آمریکا در ایران بپردازند.
...........
پایان پیام
نظر شما