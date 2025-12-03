طالبان ۱۱۱ معلم شیعه را در بامیان برکنار کرد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ منابع محلی در اداره آموزش و پرورش استان بامیان افغانستان از برکناری ۱۱۱ معلم در مدارس این استان شیعه‌نشین توسط طالبان خبر می‌دهند.

به گفته این منابع، بیشتر افراد برکنار شده از معلمان باتجربه با سن بالای ۴۵ سال بودند که بیشتر آنان معلمان خانم شاغل در مدارس دخترانه بوده‌اند.

یک منبع به رسانه ها گفته است که علاوه بر این معلمان، ۲۷ نفر از کارمندان اداره آموزش و پرورش استان بامیان و ۳۳ نفر از مستخدمین مدارس نیز برکنار شده‌اند.

پیش از این نیز طالبان شماری از استادان هزاره و شیعه را از دانشکده‌های دانشگاه بامیان در رشته‌هایی مانند زراعت، زمین‌شناسی، علوم اجتماعی و تعلیم و تربیت برکنار کرده بودند؛ همچنین تدریس فقه جعفری در این دانشگاه استان شیعه‌نشین را حذف و با فقه حنفی جایگزین کردند.

طالبان همچنین مراکز سوادآموزی زنان را در بامیان و دیگر استان‌های افغانستان تعطیل کردند که منجر به برکناری ده‌ها معلم زن شده است.

به نظر می‌رسد این اقدام طالبان در راستای جایگزینی معلمان و کارمندان بومی و قدیمی، با نیروهای جدید طالبان در شهرهای مختلف افغانستان باشد؛ اقدامی که به گفته منابع محلی از ابتدای تسلط این گروه بر افغانستان در جریان است.

