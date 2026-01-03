به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـدفتر سیاسی جنبش انصارالله یمن در بیانیه‌ای تأکید کرد: تجاوز آمریکا علیه ونزوئلا و محاصره قبلی این کشور، بیانگر سطح وحشی‌گری و جنایت آمریکاست.

در این بیانیه آمده است: این تجاوز آمریکا، گواه دیگری بر سیاست آمریکا مبتنی بر نابودی کشورها، کشتار مردم و غارت ثروت آنهاست، این تجاوز آمریکا بار دیگر ثابت کرد که آمریکا رأس شر و مادر تروریسم است.

جنبش انصارالله همچنین بر همبستگی با ونزوئلا و «نیکولاس مادورو» رئیس جمهور آن که حاضر به تسلیم در برابر سلطه آمریکا نشد، تأکید کرد.

در این بیانیه آمده است: ما بر حق ونزوئلا برای دفاع از حاکمیت، ملت و توانمندی‌های آن برای مقابله با تجاوزات وحشیانه آمریکا تأکید می‌کنیم و از جامعه جهانی می‌خواهیم برای توقف این تجاوز آمریکا و احترام به اصول و کنوانسیون‌های بین‌المللی، دست به اقدام فوری بزند.

در همین ارتباط «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری آمریکا امروز شنبه گفت که دستور «حمله گسترده» علیه ونزوئلا را صادر کرده است و مدعی شد که نیکلاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا و همسر وی دستگیر شده است.

شبکه خبری سی‌ان‌ان روز شنبه (۱۳ دی ۱۴۰۴) از حمله به ونزوئلا خبر داد و به نقل از تیم خبری خود در کاراکاس نوشت: اولین انفجار در حدود ساعت ۱:۵۰ بامداد شنبه به وقت محلی روی داده و خبرنگاران حاضر در محل اعلام کردند شدت انفجارها به حدی بوده که شیشه‌های ساختمان‌ها لرزیده و پس از آن صدای پرواز هواپیماها در ارتفاع پایین شنیده شده است.





