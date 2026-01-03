واشنگتن: ما قصد داریم مادورو را به صورت کیفری تحت پیگرد قانونی قرار دهیم

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ روابط آمریکا و ونزوئلا پس از حملات نظامی آمریکا به مواضعی در ونزوئلا، همزمان با اعلام واشنگتن مبنی بر دستگیری نیکلاس مادورو، رئیس جمهور ونزوئلا و همسرش و انتقال آنها به خارج از کشور، وارد مرحله خطرناکی از تنش شده است.

دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، این عملیات را «بسیار موفق» توصیف کرد و در مصاحبه با نیویورک تایمز تأکید کرد که این عملیات «به طور عالی برنامه‌ریزی شده» و توسط «سربازان قوی و بسیار ماهر» انجام شده است.

مقامات آمریکایی در گفتگو با شبکه خبری سی‌بی‌اس اعلام کردند که دستگیری مادورو توسط نیروهای دلتا، یکی از واحدهای ویژه نخبگان ارتش آمریکا، انجام شده است.

وزیر دفاع ونزوئلا: ما در این درگیری پیروز خواهیم شد

در مقابل، ولادیمیر پادرینو لوپز، وزیر دفاع ونزوئلا، گزارش داد که حملات هوایی آمریکا، کاراکاس، پایتخت، ایالت‌های میراندا و آراگوآ و همچنین مکان‌های دیگری از جمله فوئرته تیونا و لا گوایرا را هدف قرار داده است.

وزیر دفاع از بسیج عمومی نیروهای مسلح خبر داد و تأکید کرد که نیروهای مسلح «دستورات فرمانده کل قوا، رئیس جمهور نیکولاس مادورو را اجرا خواهند کرد» و افزود که کشورش «در این درگیری بر واشنگتن پیروز خواهد شد».

وزیر دفاع ونزوئلا در یک پیام ویدیویی از شهروندان خواست از وحشت و هرج و مرج دوری کنند و ترس را «سلاحی مرگبار مانند بمب» توصیف کرد. او گفت: «بیایید تسلیم وحشتی که دشمن می‌خواهد بپراکند نشویم، زیرا وحشت و هرج و مرج به متجاوز خدمت می‌کند.»

او همچنین حمله آمریکا را «به شدت محکوم» کرد و آن را «بزدلانه و نفرت‌انگیز» و تهدیدی برای صلح و ثبات در منطقه توصیف کرد.

سربازان و غیرنظامیان کشته شدند

دلسی رودریگز، معاون رئیس جمهور ونزوئلا، اعلام کرد که تعدادی از سربازان و غیرنظامیان در حملات آمریکا به این کشور کشته شده‌اند و خواستار ارائه مدرکی مبنی بر زنده بودن مادورو و همسرش شد.

او گفت: «ما هیچ اطلاعی از محل اختفای رئیس جمهور مادورو نداریم.»

کاراکاس و دیگر شهرهای ونزوئلا پیش از این شاهد انفجارهای متوالی همزمان با پرواز هواپیماهای جنگی در ارتفاع پایین بودند، در حالی که رسانه‌های آمریکایی به نقل از مقامات دولت ترامپ گزارش دادند که رئیس جمهور آمریکا دستور حمله به اهدافی در ونزوئلا، از جمله تأسیسات نظامی، را داده است.

........................

پایان پیام