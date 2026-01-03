به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین حسن ربانی نماینده ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی با صدور پیامی ضمن تبریک فرا رسیدن میلاد امیرالمومنین علی علیه‌السلام و گرامیداشت یاد و خاطره شهید سلیمانی، تدابیر مؤثر جهت ساماندهی وضع معیشتیِ مردم وفادار ایران اسلامی را خواستار شد.

متن این پیام به شرح زیر است:

بِسمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیم

یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ؛ ای اهل ایمان! [در برابر حوادث] شکیبایی کنید و دیگران را هم به شکیبایی بخوانید و با یکدیگر [چه در حال آسایش چه در بلا و گرفتاری] پیوند و ارتباط برقرار کنید و از خدا پروا نمائید تا رستگار شوید.

میلاد با سعادت مولی‌الموحدین امیرالمؤمنین امام علی علیه‌السلام و روز پدر را تبریک عرض می‌نمایم.

امسال این روز فرخنده، با ششمین سالگرد شهادت پیرو راستین آن پیشوای عدالت خواهان ،سردار رشید اسلام، شهید حاج قاسم سلیمانی همزمان شده است؛ آن شهید سرافراز، ایمان و اخلاص و عمل را درهم آمیخت و تصویری شکوهمند و جذاب از انسان مؤمن رسم کرد و امروز مزار پاک او، ملجأ انسان‌های بیشماری از ملّت‌های مختلف است.

این عزّت روزافزون شهید سلیمانی، نشان می‌دهد که راه رسیدن به قلّه‌ها، مقاومت در برابر جنگ نرم و بعد از آن جنگ سخت دشمنان بشریت است.

امروز پیام ما به عوامل نیابتی دشمن و فریب‌خوردگان این است که بدانید: که ایران و ایرانی اجازه نخواهند داد تا خط آمریکای جنایتکار و صهیونیسم وحشی، در کشور دنبال شود.

در چنین شرایطی، وظیفه‌ی خطیر مسئولان محترم آن است که هر چه سریع‌تر، تدابیر مؤثر جهت ساماندهی وضع معیشتیِ مردم وفادار ایران اسلامی را اتخاذ نموده و در برابر جنگ نرم دشمن، اقدامی قاطع و انقلابی داشته باشند.

بدون تردید و به فضل الهی، مردم فهیم ایران اسلامی که حماسه بی‌نظیر ۹دی را آفریدند، از این صحنه نیز سربلند و پیروز بیرون خواهند آمد و بینی دشمن غدّار و کینه‌توز را به خاک خواهد مالید؛ ان‌شاءالله

اینجانب این عید بزرگ و روز پدر را به همه ملت ایران، خصوصا خانواده‌های معظم شهدا و علی‌الخصوص کارکنان و خانواده بزرگ و فداکار وزارت جهاد کشاورزی، تبریک عرض می‌نمایم و به روح پاک و مطهّر پدر پیر جماران، امام عظیم ‌الشان رضوان الله تعالی علیه و شهیدان عزیز، سلام و صلوات می‌فرستم و از خداوند متعال، سلامتی، عزّت و طول عمر رهبر حکیم انقلاب اسلامی و نیز نابودی دشمنان اسلام و ایران را ملتمسانه مسئلت دارم.

سید حسن ربانی

نماینده ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی

۱۳ دی ماه ۱۴۰۴

