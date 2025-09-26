پیام نماینده ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی به مناسبت هفته دفاع مقدس

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین سید حسن ربانی نماینده ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی به مناسبت هفته دفاع مقدس، پیامی صادر کرد.

متن کامل پیام، به شرح ذیل است:

«یا ایها الذین آمنوا اذکروا نعمت الله علیکم اذ هم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیهم فکف ایدیهم عنکم» مائده ۱۱

هفته دفاع مقدّس یادآور هنگامه ای عظیم است که ملّت بزرگ ایران، با قدرت ایمان، اراده پولادین و تبعیّت از امام راحل، عزّتمندانه و سرافرازانه ایستاد تا با دفاع از حریم وطن، از خود اسطوره‌ای در تاریخ به یادگار بگذارند.

دفاع مقدس صحنه نمایش قدرت لایزال الهی و به میدان آمدن مردان و زنان و جوانانی بود که با دم مسیحایی امام راحل (ره) زنده گشته و عاشقانه جان خود را در کف دست گرفته و دنیا و لذتهای زودگذر آن را به سخره گرفتند و جهان را مبهوت قدرت ایمان و شجاعت خویش نمودند.

در شرایط مهم کنونی کشور نیز آنچه باعث «غلبه بر مشکلات»، «تداوم اتّحاد و انسجام ملّی» و «تقویت قدرت دفاعی، اقتصادی و ساختار سیاسی کشور» است، حرکت در مسیر ولایت است و اتکا به جوانان برومند وطن و کنار گذاشتن نسخه‌ی مُندرس و پوسیده «مذاکره با آمریکا و غرب» است که تجربه نشان داده است، سودی برای ایران عزیز به دنبال نخواهد داشت.

اینجانب با درود به روان پاک امام راحل عظیم الشأن و شهیدان عزیز دفاع مقدّس، خصوصاََ «شهدای پُرتلاش جهاد سازندگی» و «شهدای مقتدر جنگ ۱۲ روزه» و با قدردانی از آحاد مردم، بالأخص خانواده معظم شهدا و ایثارگران و آزادگان سرافراز که در مقابل انواع توطئه‌های خائنین و دشمنان داخلی و خارجی ایستادگی و مقاومت کرده و می‌کنند، هفته دفاع مقدّس را گرامی داشته، توفیق همگان را در سایه زعامت رهبر حکیم حضرت امام خامنه‌ای مدظله‌العالی، از خداوند متعال مسئلت می‌کنم.

سیّد حسن ربانی

نماینده ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی

دوم مهرماه ۱۴۰۴

