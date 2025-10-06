پیام نماینده ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی بمناسبت هفته نیروی انتظامی

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام‌والمسلمین سیدحسن ربانی نماینده ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی بمناسبت هفته نیروی انتظامی پیامی صادر کردند.

متن پیام به شرح ذیل است:

بسم الله الرحمن الرحیم

یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین لله شهداء بالقسط

فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، پیشانی دفاع از امنیت و عزت کشور است و هفته انتظامی، فرصت یادآوری مجاهدانی است که با ایمان، ایثار و روحیه انقلابی خود، پیشگامان تأمین امنیت و نظم برای مردم و کشورند.

خدمات بزرگ برادران و خواهران عزیز مجموعه انتظامی کشور پیش چشم تمام مردم بوده و هست و امروز مردم عزیزمان در زمانی کوتاه دست حمایت آن جان برکفان را حس می کنند.

این تلاش مقدس سزاوار خالصانه ترین سپاس هاست. عظمت فداکاری فراجا، فراتر از چشم های بینا و ذهن های حسابگر است و تشکر از خدمت مقدسشان در ید قدرت خداوند متعال است.

اینجانب ضمن گرامیداشت یاد همه شهدای سرافراز فرماندهی انتظامی و تجلیل از تلاش‌های مخلصانه فرماندهان، کارکنان، سربازان و خانواده‌های محترم آنان، فرارسیدن هفته نیروی انتظامی را صمیمانه تبریک عرض نموده و از درگاه خداوند متعال برای همه خادمان این مجموعه، توفیقات روزافزون مسئلت دارم.

سید حسن ربانی

نماینده ولی‌فقیه در وزارت جهاد کشاورزی

..............................

پایان پیام/ ۲۶۸