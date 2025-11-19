به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ در سومین رویداد ملی جایزه جوانی جمعیت که ۲۴ آبانماه با حضور رئیس جمهور در سالن اجلاس سران برگزار شد، بر اساس نظر هیأت داوران این جشنواره، حجتالاسلام والمسلمین سید حسن ربانی نماینده ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی به عنوان «برگزیده سوم در بخش مدیران»، تندیس و لوح تقدیر ویژه با امضای رئیس جمهور را دریافت کرد.
طراحی و اجرای پویش ملی جوانی جمعیت روستایی و عشایری طی سالهای ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ با بیش از ۶۰ هزار خانواده شرکت کننده، اعطای تسهیلات وام و هدیه بلاعوض به کارمندان وزارت جهاد پس از ازدواج، اعطای تسهیلات وام و هدیه بلاعوض به کارمندانی که صاحب فرزند میشوند، برگزاری اردوی ویژه زوجین جوان همکاران وزارت جهاد کشاورزی، برگزاری همایش، تکریم و اهدای هدیه به زوجین جوان فرزندان همکار و خانواده هایی که صاحب فرزند شدهاند و برگزاری اردوهای تفریحی زیارتی خانوادگی ویژه همکاران وزارت جهاد کشاورزی در سراسر کشور با حضور اساتید مشاوره خانواده و جمعیت، بخشی از فعالیتهای حوزه نمایندگی ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی در راستای اجرای قانون جوانی جمعیت، به شمار میرود.
سخنرانی مسعود پزشکیان رئیس جمهور، مرضیه وحید دستجردی دبیر ستاد جمعیت کشور و تعدادی از فعالان عرصه جوانی جمعیت، اجرای گروه سرود نوجوانان، اجرای کنسرت محمد اصفهانی و تقدیر از برگزیدگان این رویداد در هفت بخش: خانواده، رسانه، مدیران، دستگاههای اجرایی، سازمانهای مردم نهاد، نخبگان و شرکتها و مؤسسات خصوصی، از مهمترین بخشهای سومین دوره این رویداد بود.
شایان ذکر است، در این دوره، حدود ۲۲۹۹ نفر در سامانه ثبتنام کردند که از این میان ۱۵۰۱ فرم خانواده، ۲۰۶ فرم رسانه، ۱۴۳ فرم سمنها، ۴۷ فرم شرکتها و مؤسسات خصوصی، ۱۸۵ فرم دستگاه اجرایی، ۱۱۰ فرم نخبگان و ۱۰۷ فرم مدیران توسط متقاضیان شرکت در این رویداد تکمیل شد.
گفتنی است: جایزه ملی جوانی جمعیت به عنوان نخستین رویداد علمی، فرهنگی و اجتماعی ملی در حوزه جمعیت کشور شناخته میشود. این رویداد بر اساس ماده ۱۹ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت نسبت به تدوین شاخصهای «جایزه ملی جوانی جمعیت» اقدام و ستاد ملی جمعیت را مکلف میکند تا سالانه پس از ارزیابی و سنجش به تفکیک بخشهای خانواده، رسانه، سازمانهای مردم نهاد، دستگاههای اجرایی، شرکتها و مؤسسات خصوصی، مدیران، نخبگان، نسبت به اعطای جایزه ملی اقدام کند.
.......
پایان پیام/
نظر شما