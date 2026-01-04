  1. صفحه اصلی
  2. اخبار جهان
  3. اخبار آسیای غربی و خاورمیانه

برگزاری راهپیمایی نمادین در بیروت به مناسبت سالگرد شهادت سردار سلیمانی + تصاویر

۱۴ دی ۱۴۰۴ - ۱۴:۲۸
کد مطلب: 1769442
برگزاری راهپیمایی نمادین در بیروت به مناسبت سالگرد شهادت سردار سلیمانی + تصاویر

هم‌زمان با ششمین سالگرد شهادت سردار قاسم سلیمانی، راهپیمایی نمادینی به‌همت کمیته حمایت از مقاومت فلسطین برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ راهپیمایی نمادینی به مناسبت سالگرد شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، روز شنبه در شهر بیروت، پایتخت لبنان برگزار شد. این راهپیمایی در مسیر جاده فرودگاه بیروت با حضور رهبران گروه‌های مقاومت فلسطین و احزاب سیاسی لبنان و همچنین طیف زیادی از گروه‌های دانشجویی، مردمی و فرهنگی همراه بود.

این مراسم به همت «کمیته حمایت از مقاومت فلسطین» و کمیته‌های فعال در اردوگاه‌های فلسطینی برگزار شد و هدف آن گرامیداشت یاد و راه سردار سلیمانی و حمایت از ادامه راه مقاومت برگزار شد.

برگزاری راهپیمایی نمادین در بیروت به مناسبت سالگرد شهادت سردار سلیمانی + تصاویر

برگزاری راهپیمایی نمادین در بیروت به مناسبت سالگرد شهادت سردار سلیمانی + تصاویر

برگزاری راهپیمایی نمادین در بیروت به مناسبت سالگرد شهادت سردار سلیمانی + تصاویر

برگزاری راهپیمایی نمادین در بیروت به مناسبت سالگرد شهادت سردار سلیمانی + تصاویر

برگزاری راهپیمایی نمادین در بیروت به مناسبت سالگرد شهادت سردار سلیمانی + تصاویر

..........

پایان پیام

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha