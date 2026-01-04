برگزاری راهپیمایی نمادین در بیروت به مناسبت سالگرد شهادت سردار سلیمانی + تصاویر

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ راهپیمایی نمادینی به مناسبت سالگرد شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، روز شنبه در شهر بیروت، پایتخت لبنان برگزار شد. این راهپیمایی در مسیر جاده فرودگاه بیروت با حضور رهبران گروه‌های مقاومت فلسطین و احزاب سیاسی لبنان و همچنین طیف زیادی از گروه‌های دانشجویی، مردمی و فرهنگی همراه بود.

این مراسم به همت «کمیته حمایت از مقاومت فلسطین» و کمیته‌های فعال در اردوگاه‌های فلسطینی برگزار شد و هدف آن گرامیداشت یاد و راه سردار سلیمانی و حمایت از ادامه راه مقاومت برگزار شد.

