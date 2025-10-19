به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـاز فارس، اجلاسیه بینالمللی شهیدان راه قدس، به یاد شهیدان «رضا عواضه» و «معصومه کرباسی» که در حمله رژیم صهیونیستی در لبنان به شهادت رسیدند، صبح امروز یکشنبه ۲۷ مهرماه در تالار حافظ شیراز برگزار شد.
این مراسم با حضور خانوادههای شهدا، فرزندان شهیدان، سردار غلامرضا سلیمانی رئیس سازمان بسیج مستضعفین، سردار یدالله بوعلی فرمانده سپاه فجر فارس و جمعی از مسئولان نظامی و استانی برگزار شد و یاد و خاطره شهدای مقاومت و مدافعان آرمان قدس گرامی داشته شد.
در ابتدای مراسم، گروه سرود «فاخته» که اخیراً موفق به کسب رتبه برتر جشنواره سرود بسیج شده بود، به اجرای برنامه پرداخت. سپس «مهدی عواضه» فرزند ارشد شهیدان، آیاتی از قرآن کریم را تلاوت کرد و دکلمهای خواند. در ادامه نیز ابوذر روحی به مداحی پرداخت.
تأکید بر نقش فرهنگ مقاومت در جهان اسلام
سردار غلامرضا سلیمانی، رئیس سازمان بسیج مستضعفین، در این مراسم با گرامیداشت یاد شهیدان مقاومت، هدف از برگزاری این اجلاسیه را بزرگداشت شهدای جبهه مقاومت و جنگ ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی و آمریکا عنوان کرد و گفت: این برنامه با هدف معرفی ابعاد شخصیتی شهدا و تجلیل از فداکاریهای آنان برگزار شده است.
وی با اشاره به جایگاه استان فارس در جبهه مقاومت افزود: شیراز از امتیازات خاصی برخوردار است و نخستین شهید جبهه مقاومت ایران از این شهر بوده است.
سلیمانی با بیان اینکه فرهنگ مقاومت یکی از مهمترین مؤلفههای عصر حاضر است، اظهار داشت: ملت ایران با ۴۶ سال ایستادگی در برابر قدرتهای جهانی، پرچمدار این فرهنگ در جهان اسلام است. این مسیر با هدایتهای امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری طی شده و دستاوردهای بزرگی به همراه داشته است.
مقاومت، فراتر از قدرت نظامی
رئیس سازمان بسیج مستضعفین با اشاره به تحلیلهای مراکز مطالعاتی غربی گفت: امروز حتی تحلیلگران آمریکایی نیز اذعان دارند که پیروزی در نبردها تنها به قدرت نظامی وابسته نیست، بلکه روحیه و فرهنگ مقاومت نقش تعیینکنندهای دارد.
وی با اشاره به نمونههایی از مقاومت در لبنان و غزه افزود: علیرغم حملات گسترده و تخریب زیرساختها، مردم این مناطق ایستادگی کردند و رژیم صهیونیستی نتوانست به اهداف خود دست یابد. در غزه، با وجود شهادت دهها هزار نفر، مقاومت همچنان ادامه دارد و این نشاندهنده تأثیر عمیق فرهنگ مقاومت بر تحولات جهانی است.
بازتاب جهانی فرهنگ مقاومت
سلیمانی همچنین از گسترش فرهنگ مقاومت در اروپا و آمریکا سخن گفت و اظهار داشت: حضور گسترده مردم در حمایت از فلسطین و مخالفت با اشغالگری رژیم صهیونیستی، نشاندهنده انتقال این فرهنگ به جوامع غربی است.
وی تصریح کرد: امروز تعریف جدیدی از پیروزی در جهان شکل گرفته است؛ پیروزی واقعی، ایستادگی در برابر ظلم و تکیه بر فرهنگ مقاومت است، نه صرفاً تصرف سرزمین.
ایران قوی؛ نتیجه مسیر مقاومت
در پایان، سردار سلیمانی با تأکید بر تداوم مسیر مقاومت ملت ایران گفت: ایران قوی، که در چشمانداز رهبر انقلاب ترسیم شده، حاصل عبور از پیچهای تاریخی و تحولات سخت است. فرهنگ مقاومت بستری برای ظهور عدالتگستر جهانی خواهد بود و نسلهای آینده با مشعل این فرهنگ، راه رسیدن به اهداف بلند را ادامه خواهند داد.
..............................
پایان پیام/
نظر شما