شیخ احمد قبلان: دولت لبنان شایستگی خود را ثابت کند، واقعیت چیز دیگری است

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ شیخ احمد قبلان، «مفتی جعفری لبنان»، امروز در بیانیهای گفت: «آنچه مورد نیاز است، رهبری شجاع لبنانی است تا با اعتماد به نفس و استواری با مسائل ملی و حاکمیتی برخورد کند.»
قبلان افزود: لبنان باید از نظر سیاسی نجات یابد و از دولت میخواهیم که صلاحیت ملی خود را ثابت کند «زیرا آنچه در میدان اتفاق میافتد، لبنان را در زمره مردگان قرار میدهد».
وی به «حاکمیت لبنان» یادآوری کرد که اسرائیل «با وجود حمایت عظیمی که از اتحاد آتلانتیک دریافت میکند، با وجود جنگ طولانی، پیچیده و کاملاً آماده، نتوانسته جای پایی در هیچ یک از روستاهای خط مقدم ایجاد کند.»
این روحانی لبنانی اظهار داشت که «این یک مسئله ملی است که قدرت و اراده داخلی برای محافظت از گزینههای ملی را دارد و ما نباید بر سر آنها مصالحه کنیم.»
از سوی دیگر، وی در تشریح تحولات سیاست خارجی اظهار داشت که «جهان با شتابی فزاینده در حال حرکت بهسوی نوعی چندجانبهگرایی بینالمللی پرمخاطره است؛ روندی که به باور او، نشانه افول امپراتوری سنگین واشنگتن به شمار میرود؛ امپراتوریای که قدرت خود را عمدتاً بر کشورهای ضعیف اعمال میکند».
او در عین حال تأکید کرد: «در شرایط کنونی، نظام بینالملل درگیر نوعی هرجومرج به رهبری ایالات متحده است؛ وضعیتی که با رضایت ضمنی اروپا همراه شده و سازمان ملل متحد را در کانون یک فرجام تلخ و نگرانکننده قرار داده است».
قبلان خاطرنشان کرد: «ساختار جهان بسیار پیچیدهتر از نمایشهای آمریکا است و این چیزی است که مقامات رسمی این کشور باید درک کنند، زیرا واشنگتن میخواهد از دزدی دریایی که از طریق آن مادورو، رئیس جمهور ونزوئلا را ربود، در هر منطقهای که دچار بحران اعتماد است، از جمله لبنان، استفاده کند.»
