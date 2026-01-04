به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ یک روزنامه‌نگار ونزوئلایی با اشاره به تحولات اخیر در این کشور، از افزایش نگرانی عمومی نسبت به مداخلات آمریکا و اظهارات دونالد ترامپ خبر داد و گفت مردم ونزوئلا نگران آن هستند که کشورشان به «مستعمره آمریکا» تبدیل شود.

«سیسی د فلاوییس»، خبرنگار ساکن شهر کاراکاس (پایتخت ونزوئلا)، در گفت‌وگو با شبکه الجزیره اظهار داشت اظهارات ترامپ مبنی بر کنترل آمریکا بر آینده ونزوئلا برای بسیاری از مردم «شوک‌آور» بوده و به‌مثابه «خنجری از پشت» تلقی شده است. وی افزود که ربوده شدن نیکلاس مادورو، رئیس‌جمهور ونزوئلا، فضای بی‌ثباتی و ابهام را در کشور تشدید کرده است.

این خبرنگار ونزوئلایی تأکید کرد که در ساعات اولیه انتشار خبر، برخی واکنش‌های احساسی دیده شد، اما با گذشت زمان، نگرانی جای آن را گرفت؛ به‌طوری که مردم برای تأمین نیازهای اولیه از جمله مواد غذایی و سوخت به فروشگاه‌ها و پمپ‌بنزین‌ها رفتند و صف‌های طولانی شکل گرفت.

اظهارات صریح دونالد ترامپ درباره «اداره ونزوئلا» تا زمان انتقال قدرت، از نگاه بسیاری از ناظران، عبور آشکار از حاکمیت ملی یک کشور مستقل و نمونه‌ای کم‌سابقه از سیاست‌های مداخله‌جویانه و سلطه‌طلبانه آمریکا در آمریکای لاتین تلقی می‌شود.

