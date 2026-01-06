غارت نفت ونزوئلا؛ خطای راهبردی ترامپ که دامنگیر آمریکا خواهد شد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ یک تحلیل‌گر برجسته جهان عرب هشدار داد که اقدامات دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا، علیه ونزوئلا نه‌تنها این کشور را به بی‌ثباتی می‌کشاند، بلکه در نهایت پیامدهای خطرناک آن به خود آمریکا بازخواهد گشت. عبدالباری عطوان، تحلیلگر معروف و سردبیر رای‌الیوم، این اقدامات را تلاشی «بی‌پروا و جنایت‌کارانه» برای غارت ثروت‌های نفتی ونزوئلا توصیف کرده است.

در این یادداشت آمده است که تصمیم ترامپ برای حمله نظامی به ونزوئلا، تخریب پایتخت این کشور یعنی کاراکاس (Caracas، پایتخت ونزوئلا در شمال آمریکای جنوبی) با موشک و بازداشت و انتقال نیکولاس مادورو، رئیس‌جمهور این کشور، و همسرش به آمریکا، رفتاری در شأن یک دولت مدعی «جهان آزاد» نیست، بلکه بیشتر به عملکرد باندهای تبهکار شباهت دارد. از این منظر، عطوان مسئولیت جنایات جنگی احتمالی را متوجه شخص ترامپ می‌داند.

به اعتقاد این تحلیل‌گر، ونزوئلا تنها آغاز یک الگوی خطرناک است؛ الگویی که می‌تواند در آینده کشورهایی چون کانادا و حتی گرینلند را نیز هدف قرار دهد. هدف اصلی این سیاست، به گفته عطوان، تصاحب منابع طبیعی، نفت و معادن کشورهای مستقل و تحمیل نوعی باج‌خواهی اقتصادی به دولت‌ها و ملت‌هاست.

عبدالباری عطوان با اشاره به سیاست موسوم به «اول آمریکا» می‌نویسد که طمع ترامپ به ذخایر نفتی ونزوئلا ـ که با حدود ۳۰۳ میلیارد بشکه، بزرگ‌ترین ذخایر نفتی جهان به‌شمار می‌رود ـ ریشه در بحران بدهی آمریکا دارد؛ بدهی‌ای که از ۴۳ تریلیون دلار فراتر رفته است. به باور او، ترامپ تلاش دارد با غارت منابع دیگران، بحران‌های داخلی آمریکا را پنهان کند.

در این یادداشت تأکید شده است که ترامپ گمان می‌کرد مادورو تحت فشار نظامی و سیاسی تسلیم خواهد شد و کشورش را رها می‌کند؛ اما رئیس‌جمهور ونزوئلا نه‌تنها عقب‌نشینی نکرد، بلکه در میان هوادارانش باقی ماند. عطوان از مادورو به‌عنوان رهبری برخاسته از طبقه کارگر یاد می‌کند که سابقه رانندگی اتوبوس داشته و پس از هوگو چاوز، از طریق انتخابات به قدرت رسیده است.

نویسنده با یادآوری شکست‌های تاریخی آمریکا در تجاوزات نظامی به ویتنام، افغانستان و عراق، احتمال تکرار چنین شکستی را در ونزوئلا بعید نمی‌داند؛ به‌ویژه آنکه دولت کاراکاس وضعیت فوق‌العاده و بسیج عمومی اعلام کرده است. به باور او، دوران «جمهوری‌های موزی» در آمریکای جنوبی پایان یافته و ملت‌های این قاره دیگر حاضر به تسلیم در برابر فشارهای واشنگتن نیستند.

در پایان، عطوان تأکید می‌کند که اقدام علیه ونزوئلا یک خطای راهبردی بزرگ است که می‌تواند آمریکا را با خطراتی جدی و حتی موجودیتی مواجه کند؛ چراکه آمریکای جنوبی برخلاف جنگ‌های دوردست، در همسایگی جغرافیایی ایالات متحده قرار دارد. به‌گفته او، هرج‌ومرج ناشی از سیاست‌های ترامپ در ونزوئلا و غرب آسیا، دیر یا زود به داخل آمریکا بازخواهد گشت.

