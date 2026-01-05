ترامپ: ونزوئلا «تحت کنترل» است/ رودریگز: مردم ما شایسته صلح هستند، نه جنگ

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در اقدامی بی‌سابقه که نقض آشکار حاکمیت ملی و قوانین بین‌المللی محسوب می‌شود، دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق آمریکا، اعلام کرد که ایالات متحده «کنترل ونزوئلا را به دست گرفته است» و شرکت‌های بزرگ نفتی آمریکایی در آستانه ورود به این کشور برای آغاز سرمایه‌گذاری‌های چند میلیارد دلاری هستند. ترامپ این مداخله نظامی سه‌شنبه گذشته را که منجر به ربوده شدن نیکولاس مادورو شد، «درست و موجه» خواند.

ترامپ که در مسیر بازگشت از فلوریدا با خبرنگاران سخن می‌گفت، برای توجیه این تجاوز آشکار، مدعی شد که مقادیر عظیمی مواد مخدر از ونزوئلا به آمریکا سرازیر شده و رئیس‌جمهور مادورو را متهم به اداره یک «دولت مواد مخدر و ترور» کرد. او با تأکید بر اینکه «ونزوئلا امروز یک کشور مرده است و ما باید آن را احیا کنیم»، تصریح کرد که حق استفاده از نفت این کشور «به هر روشی که صلاح می‌داند» از آنِ ایالات متحده است.

تماس با مهره نیابتی و تکرار تهدید

نکته قابل تأمل در اظهارات ترامپ، تأیید تماس نزدیک دولت خود با دلسی رودریگز، معاون رئیس‌جمهور ونزوئلا است که پس از برکناری مادورو، موقتاً سکان امور را در دست گرفته است. ترامپ با لحنی آمرانه گفت: «کنترل ونزوئلا در دست ماست.» وی تهدید خود را مبنی بر اینکه اگر رودریگز از دستورات آمریکا سرپیچی کند، سرنوشتی «بدتر از مادورو» در انتظار او خواهد بود، تکرار کرد و گفت: «اینجا ونزوئلا است، اینجا خاک ماست.»

این اظهارات در حالی صورت گرفت که به نظر می‌رسد مقامات منصوب شده در کاراکاس در حال تعدیل موضع خود برای انطباق با شرایط جدید باشند. دلسی رودریگز در واکنشی نمایشی که تضاد آشکاری با اقدامات صورت گرفته داشت، از واشنگتن خواستار «همکاری» شد. رودریگز در پیامی که توسط دیوان عالی ونزوئلا مأمور به ریاست موقت شده بود، بر لزوم روابط «متعادل و محترمانه» و «توسعه مشترک» تأکید کرد و به ترامپ گفت: «مردم ما و منطقه ما شایسته صلح و گفتگو هستند، نه جنگ.»

اصلاحات به سبک واشنگتن و چشم‌انداز انتخابات ساختگی

ترامپ در پاسخ به سؤالاتی درباره زمان‌بندی انتخابات در ونزوئلا، اعلام کرد که پیش از هر رأی‌گیری، کشور نیازمند «اصلاحات زیادی» است و دولت آمریکا ابتدا باید «اوضاع را درست کند و آماده شود.» این امر به معنای تحمیل یک دیکتاتوری انتخاباتی به رهبری واشنگتن است که در آن، انتخابات تنها زمانی برگزار خواهد شد که منافع نفتی و ژئوپلیتیکی آمریکا کاملاً تأمین شده باشد.

وی همچنین فاش ساخت که طرح نظامی هفته گذشته که مادورو را برکنار کرد، شامل آماده‌سازی برای «حمله دوم در صورت لزوم» بوده است، اما پس از دستیابی به هدف اولیه (کنترل کشور)، نیازی به اجرای آن احساس نشد. این اعتراف صریح، ماهیت تجاوز نظامی آمریکا و آمادگی مداوم واشنگتن برای توسل به زور علیه دولت‌هایی که از مسیر دیکته‌های واشنگتن منحرف شوند را بار دیگر به جهان ثابت کرد.

