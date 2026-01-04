درگیری بین پلیس رژیم اسرائیل و معترضان حریدی در اورشلیم

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ روز یکشنبه درگیری‌هایی بین پلیس اسرائیل و معترضان یهودی ارتدکس که با خدمت سربازی مخالف بودند، در مقابل یک دفتر استخدام در اورشلیم رخ داد .

روزنامه عبری یدیعوت آحارانوت گزارش داد که پلیس در تلاش برای متفرق کردن حریدی‌هایی که سعی داشتند جاده ورودی دفتر استخدام را مسدود کنند، از فاضلاب استفاده کرد.

گزارش شده است که یکی از معترضان در جریان درگیری با پلیس در مقابل دفتر استخدام در اورشلیم دستگیر شده است.

از سوی دیگر، گزارشات حاکی از این است که صدها دانشجوی یشیوا در شهر کریات اونو در نزدیکی تل آویو تظاهرات کردند تا مانع از رسیدن نیروهای جدید به دفتر استخدام در منطقه تل هاشومر این شهر شوند.

در ماه‌های اخیر، به دلیل امتناع حریدی‌ها از پیوستن به ارتش، درگیری‌های متعددی بین نیروهای پلیس و آنها رخ داده است.

از زمان تصمیم دیوان عالی در سال ۲۰۲۴ مبنی بر الزام آنها به انجام خدمت سربازی و جلوگیری از ارائه کمک مالی به مؤسسات مذهبی که دانشجویان آنها از ثبت نام خودداری می‌کنند، حریدی‌ها به اعتراضات خود علیه خدمت اجباری ادامه داده‌اند.

حریدی‌ها حدود ۱۳ درصد از جمعیت حدود ۱۰ میلیونی اسرائیل را تشکیل می‌دهند. آن‌ها از خدمت سربازی امتناع می‌کنند و ادعا می‌کنند که زندگی خود را وقف مطالعه تورات کرده‌اند و ادغام در جامعه سکولار، هویت مذهبی آن‌ها را تهدید می‌کند.

