ارتش اسرائیل نفوذ خود را در جنوب سوریه تشدید کرد

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ ارتش رژیم صهیونیستی بار دیگر نفوذ نظامی خود را در جنوب سوریه تشدید کرده و روز گذشته وارد چندین منطقه در حومه جنوبی استان قنیطره شد.

خبرگزاری رسمی سوریه «سانا» گزارش داد که نیروی اشغالگر متشکل از پنج خودروی نظامی از منطقه «تل الأحمر الغربی» حرکت کرده و به سمت روستای «عین الزیوان» در ریف جنوبی قنیطره پیشروی کرده است. این نیروها در ورودی غربی روستا، در مسیر ارتباطی میان عین الزیوان و روستای «کودنه»، ایست بازرسی ایجاد کردند.

سانا همچنین افزود که نیروهای اشغالگر پیش‌تر در همان روز به روستاهای «عین القاضی» و «بریقه» در ریف جنوبی استان قنیطره نفوذ کرده بودند.

طبق این گزارش، ارتش رژیم صهیونیستی همچنان به نقض توافق جداسازی نیروها که در سال ۱۹۷۴ (۱۳۵۳) امضا شد، ادامه می‌دهد و با پیشروی در جنوب سوریه به شهروندان سوری تعرض می‌کند.

نیروهای ارتش اسرائیل همچنین به سمت گروهی از شهروندان سوری در اطراف شهر «الرفید» در ریف غربی قنیطره تیراندازی کردند. خبرنگار شبکه «الإخباریة السوریة» گزارش داد که این حمله هنگام چرای دام و جمع‌آوری قارچ توسط شهروندان در نزدیکی خط جداسازی نیروها رخ داد و موجب تلف شدن تعدادی از دام‌ها شد.

دولت سوریه بارها خواستار خروج نیروهای اسرائیلی از خاک خود شده و تأکید کرده است که تمامی اقدامات رژیم صهیونیستی در جنوب سوریه غیرقانونی است. دمشق همچنین از جامعه بین‌المللی خواسته است تا مسئولیت خود را در مهار اقدامات اسرائیل ایفا کند.

از زمان سقوط نظام بشار اسد، عملیات‌های اسرائیل در منطقه ادامه داشته و تقریباً به صورت روزانه در اطراف قنیطره و درعا ثبت می‌شود. این اقدامات با بازداشت‌هایی همراه بوده که برخی از افراد بعداً آزاد شده‌اند، اما تعدادی همچنان در بازداشت به سر می‌برند.

روز جمعه نیز یک گشت ارتش اسرائیل شامل سه خودرو وارد روستاهای «رویحینه» و شمال «ام العظام» در قنیطره شد. به گزارش پایگاه «درعا ۲۴»، نیروهای اسرائیلی در مسیر میان ام العظام و «المشرفه»، با ایجاد ایست بازرسی موقت و بازرسی خودروهای عبوری، از منطقه عقب‌نشینی کردند.

پیش‌تر نیز روز چهارشنبه، نیروهای ارتش اسرائیل از نقطه «تل الأحمر الغربی» به سمت «تل الأحمر الشرقی» در حومه قنیطره، با تیربار و پرتاب نارنجک‌های منور اقدام به تیراندازی کرده بودند. این اقدام پس از آن صورت گرفت که یک گشت اسرائیلی شامل چهار خودرو از نقطه «العدنانیه» به سمت جاده «سد المنطره» در ریف قنیطره حرکت کرد.

