به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حزبالله لبنان در بیانیه ای «تجاوز تروریستی و قلدری آمریکا علیه ونزوئلا که کاراکاس، پایتخت، تأسیسات حیاتی و غیرنظامی و مجتمعهای مسکونی را هدف قرار داد و رئیس دولت ، نیکلاس مادورو، و همسرش را ربود» محکوم کرد.
این حزب در بیانیهای این رفتار را «نقض آشکار و بیسابقه حاکمیت ملی یک کشور مستقل، قوانین بینالمللی و منشورهای سازمان ملل متحد، بر اساس بهانههای واهی و دروغین» دانست.
در بیانیه حزب الله آمده است: «این حمله تأیید جدیدی بر رویکرد سلطهگری، تکبر و دزدی دریایی است که توسط دولت آمریکا بدون هیچ گونه بازدارندگی اعمال میشود، و گواه آشکاری بر بیاعتنایی آن به ثبات و امنیت بینالمللی، و تقدیس منطق قانون جنگل، و از بین بردن آنچه از ساختار نظام بینالمللی باقی مانده است، و تهی کردن و تهی کردن آن از هرگونه محتوایی است که میتواند تضمین یا امنیتی برای مردم و کشورها باشد.»
این حزب تأیید کرد که «ایالات متحده، که هنوز در حالت جنون کنترل و سلطه به سر میبرد، به ویژه با رئیس جمهور فعلی خود، به سیاستهای تهاجمی خود مبتنی بر مطیع کردن کشورها و ملتهای آزاد، غارت ثروت و منابع آنها و رهبری پروژههای جنگی با هدف تغییر نقشه کشورها ادامه میدهد.»
حزب الله افزود که واشنگتن «در حالی که به دروغ ادعای گسترش صلح در جهان و حمایت از دموکراسی و آزادی مردم برای تعیین سرنوشت خود را دارد، همواره چهره جنایتکارانه واقعی خود را از افغانستان گرفته تا عراق، یمن و ایران، ایجاد تروریسم و حمایت از دستنشانده خود اسرائیل که همان رفتار جنایتکارانه، تجاوزگرانه و استعماری را با آن دارد، آشکار میکند، در حالی که جامعه بینالمللی به جای برخاستن و به صدا درآوردن زنگ خطر برای رد و مهار این تجاوز و قلدری آمریکا، به سکوت شرمآوری متوسل میشود، زیرا تجاوز امروز علیه ونزوئلا تهدید مستقیم دیگری برای هر کشور مستقل و دارای حاکمیت است که سلطه و تسلیم را رد میکند.»
حزبالله بر «همبستگی کامل خود با ونزوئلا، مردم، ریاست جمهوری و دولت آن، در مواجهه با این تجاوز و تکبر آمریکایی تأکید کرد، تجاوزی که در برابر اراده مردم آزاد ونزوئلا که همه اشکال سلطه و استعمار را در سرزمین خود رد کردهاند و همواره در کنار آرمانهای حق و مظلومان جهان، و در رأس آنها آرمان فلسطین، بودهاند، شکست خواهد خورد.»
حزب الله همچنین از «همه کشورها، دولتها، مردم و نیروهای آزاد جهان» خواست تا این تجاوز را محکوم کنند و در کنار ونزوئلا و مردم آن و حق آنها برای دفاع کامل از حاکمیت و استقلال خود بایستند.
