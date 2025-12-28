به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت الله «رضا رمضانی» دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ع) در پیامی درگذشت مادر آیت الله «حسین مفیدی یزدی» را تسلیت گفت.

متن این پیام به شرح زیر است:

وبشرالصابرین...

آیت الله آقای حاج شیخ حسین مفیدی یزدی دام عزه العالی

سلام علیکم؛

خبر درگذشت والده ماجده و مکرمه شما موجب تاسف گردید. ضمن عرض تسلیت به جنابعالی و خانواده محترم و مصاب، از درگاه خداوند متعال برای روح آن فقیده سعیده رحمت، مغفرت و حشر با حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها و برای همه بازماندگان و داغدیده گان صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت دارم.

رضا رمضانی ۶ دی‌ماه ۱۴۰۴

