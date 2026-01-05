به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، روز یکشنبه گفت که ایالات متحده به گرینلند، قلمرو دانمارک، نیاز دارد و استدلال کرد که نفوذ فزاینده روسیه و چین در این جزیره تهدیدی برای امنیت ملی ایالات متحده است.

این اظهارات ترامپ در جمع خبرنگاران حاضر در هواپیمای ریاست جمهوری هنگام بازگشت از فلوریدا، جایی که تعطیلات خود را در آنجا گذرانده بود، بیان شد.

ترامپ توضیح داد که گرینلند «موقعیت استراتژیک بسیار مهمی» دارد و خاطرنشان کرد که «در حال حاضر توسط کشتی‌های روسی و چینی احاطه شده است».

وقتی از ترامپ در مورد احتمال مداخله آمریکا در گرینلند سوال شد، او گفت: «ما برای امنیت ملی خود به گرینلند نیاز داریم» و افزود که کنترل آمریکا بر این جزیره در خدمت «منافع گسترده‌تر غرب» خواهد بود و اتحادیه اروپا نیز برای امنیت خود «به آن نیاز دارد».

در پاسخ، مته فردریکسن، نخست وزیر دانمارک، از ایالات متحده خواست که تهدیدات خود را متوقف کند و صحبت از الحاق گرینلند را «غیرقابل قبول» دانست.

فردریکسن به تلویزیون دولتی دانمارک TV2 گفت: «بحث در مورد لزوم تصرف گرینلند توسط ایالات متحده کاملاً بی‌معنی است و آنها باید تهدیدات خود را متوقف کنند.»